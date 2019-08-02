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大學教師飆罵：洗乾淨妳的屁股去坐牢　離家妻反擊休夫准了！

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▲▼ 在家工作,上班,工作,電腦。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲黃男指控妻子沉迷網路交友和線上漫畫。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案無關）

記者黃翊婷／新北報導

在大學任教的黃姓男子被陳姓妻子指控家暴、侵犯隱私，雙方不僅對兒女的教育理念不合，還有感情認知、經濟狀況等問題，男方甚至曾開口大罵「準備洗乾淨妳的屁股去坐牢」。雖然黃男否認夫妻之間曾發生口角，但新北地院法官不採信，加上陳女在爭執過程中受傷，縫了20幾針，丈夫卻始終沒有道歉，最後判准兩人離婚，全案仍可上訴。

陳女在判決書中主張，兩人是在2012年2月結婚，婚後育有兩名未成年的子女，但夫妻倆在生活以及對子女的教育理念不合，加上感情認知、經濟狀況等問題，導致她時常被以不雅字眼辱罵，甚至連家人、朋友都受到恐嚇；2018年10月雙方再次發生口角，丈夫竟然持碎玻璃刺向她的右側頸部，導致右臉頰、耳後、右後頸、左手手指撕裂傷，擔心可能會再次受害，才會趕忙搬離住處，之後就一直處於分居的狀態。

▲玩具,小孩,孩子。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲黃男認為自己經濟狀況穩定，應該把孩子的監護權判給他。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap，與本案無關）

黃男答辯，自己婚後與妻子相處和睦，未曾爭吵或惡言相向，2018年4月間他發現妻子沉迷網路交友及線上漫畫，連子女的三餐都不管，還曾趁他到外縣市開會時，將孩子們丟在家中自行離去，「我連夜趕回家，發現兒子額頭嚴重紅腫瘀血，詢問原因，妻子卻不理還想一走了之，我拉住她，她就氣到翻桌、亂摔東西，過程中不慎撞到房門的全身鏡，才會導致右臉下方受傷流血。」

黃男接著表示，妻子曾打電話威脅辦理協議離婚，否則就要控告家暴，之後卻又斷絕聯絡，考量到妻子離家出走、孤身在外、生活困難，加上女兒患有自閉症、兒子年幼，他在大學任教、經濟充裕，生活相對比較安定，因此希望法官能將孩子的監護權判給他。

▲▼ 牽手,男女,情侶,夫妻。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲陳母反對女兒繼續和女婿當夫妻。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本案無關）

不過，新北地院法官勘驗陳女提出的錄音光碟，發現黃男以很凶的語氣對妻子說，「有聽到嗎？我現在不是妳老公」、「妳這個不正經的女人，我不會讓妳好過，我對妳的恨不會解決」、「妳的同學我都問過，沒有人敢收留妳，沒人敢惹我，妳準備洗乾淨妳的屁股、妳的XX，去坐牢」，姑且不論錄音檔是否經過剪接，但他說出上述這些恐嚇威脅的話，的確難以認定有善待妻子或願意修補夫妻感情的誠意。

而陳女的母親也出庭證稱，女兒去年10月受到傷害，縫了20幾針，她打電話到女婿家詢問，卻都沒人接電話，「我不贊成他們再回到夫妻關係」。法官認為，黃男與陳女對彼此感到不滿，進而演變成肢體衝突，女方受傷後，男方至今仍未道歉，可見夫妻倆的感情已經沒有修復的可能，最後裁准雙方離婚；至於孩子的監護權歸誰，經由社工訪視後決定判由父親照顧，但母親保有探視權，全案仍可上訴。

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關鍵字：新北地院,離婚,家暴

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