上完廁所驗尿瓶「黃色→透明」　毒蟲電話炫耀調包又被抓回去

▲警員發現採驗的尿液顏色改變，這才起疑可能被調包了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

台中39歲的陳姓男子今年4月因涉及毒品案被抓，卻趁著警員不注意偷偷將兩瓶尿液帶進廁所，再撕開封條換成清水。後來警員發現內容物「由黃變透明」，請陳男回來再採一次尿液卻不肯配合，加上監聽到他打電話向朋友炫耀這件事，於是改持拘票將人拘提到案，這次果然在尿液中驗出毒品反應，讓他一罪變兩罪。

台中市第一警分局大誠派出所人員今年4月17日前往北屯區搜索，並在馬姓通緝犯的住處查扣海洛因、安非他命等毒品，並把當時人也在場的陳男一起帶回調查。陳男承認那些毒品都是馬男轉讓給自己的，也同意配合採尿檢驗，但他發現警員將尿瓶貼上封條後，就放在辦公桌上，於是趁著所有人不注意時偷偷將尿瓶藏進口袋。

▲陳男假裝要上廁所，實際上是把尿瓶帶進廁所倒掉，再換成清水。

接著，陳男假裝要上廁所，進到廁所後隨即將尿瓶的封條撕開，將尿液倒進小便斗再換成清水，最後貼回封條、放回辦公桌。當天晚上警員發現採驗的尿液由黃色變成透明的，懷疑可能遭到調包，於是請陳男回來再採一次，卻被拒絕。

後來警方為了偵辦馬男的案件進行監聽，沒想到竟然聽到陳男打電話炫耀調包尿液的事，這下有了證據，立即持拘票將人拘提到案，並全程監控採尿過程，這次果然驗出毒品反應。台中地檢署1日依妨害公務起訴陳男，吸毒的部分則另案偵查。