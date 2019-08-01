　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

偷翻機車置物箱被PO網爆料　惱羞男嗆原PO「出來面對」警先上門

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／綜合報導

台中蔡姓男子曾在梧棲區童綜合醫院附近翻動他人的機車置物箱，他今年1月得知相關影片被PO上網，氣得傳送訊息對吳姓原PO嗆聲，「我一定扁你」、「我也差不多知道你住哪」，結果因此挨告，最後被台中地院法官依恐嚇危害安全罪判處拘役30日。

判決書中提到，蔡男今年1月12日收到朋友LINE通知，告知他前一天在童綜合醫院附近翻動他人機車置物箱的影片被傳上網，點擊連結到網頁一看，果然有相關影片，甚至還被影射為小偷，當晚立即傳送訊息給原PO，嗆聲「X，出來面對」、「我一定找到你」、「你明天不要讓我遇見，我一定扁你」、「我也差不多知道你住哪啊」、「你最好，躲遠點」、「千萬不要鐵齒」等話。

▲▼安全帽、機車。（圖／記者陳俊宏攝）

▲蔡男隨意翻動別人的機車置物箱，被PO網還惱羞嗆聲。（示意圖／記者陳俊宏攝，與本案無關）

吳姓原PO收到上述訊息擔心受害，於是立即報警。而蔡男在網路上逞一時威風，沒想到真的逼出原PO，自己也因此被警方逮捕，嚇得馬上坦承犯行，乖乖配合調查。

台中地院法官認為，蔡男因為自己的不當行為被人PO網檢舉，不僅沒有反省，還企圖以不理性的方式解決，並用上述言語恐嚇吳男，事後也未取得諒解，考量到雙方的經濟狀況，最後依恐嚇危害安全罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元。

ET快訊
陸客自由行喊卡！粉絲超憂心「李榮浩怎麼去台灣」...網一招神
快訊／柯文哲：組黨目標進軍國會　帶職選總統「是不正常社會現象
直播／「台灣民眾黨」衝2020組郭柯配？柯文哲回應了
10點開搶！台灣虎航全航線「回程價50元」起　限時兩天

關鍵字：台中地院,妨害自由,恐嚇

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

中研院研究員4年帶小三遊世界12次　甜稱「好個小魔女」前妻反擊

私菸案追到總統永和警衛室少將　檢方最快今約談華航羅雅美等高層

影／癌夫控「13年沒滾過床」想離婚　老婆一段話感動法官結局大逆轉

丈夫友人狂追50公尺逼性侵　狗叫聲救了人妻「他看我獨自在家…」

騎太快被撞到截肢求償1677萬　法官「是我也只能挨撞」判駕駛免賠

高雄「條紋賓士妹」醉撞石墩！臨檢警急閃躲避　上前見她淡定滑手機

草屯百元哥出沒！鎖定國中生「不給錢不放行」　女學生付鈔脫身嚇爆哭

偷翻機車置物箱被PO網爆料　惱羞男嗆原PO「出來面對」警先上門

總幹事塞1.7萬請樁腳買票！苗栗銅鑼鄉長涉賄　一審判決「當選無效」

南方澳一小漁船夾板塞「334箱劣質私菸」！海巡起出1.6萬條、市價1千萬

體驗街友生活幫賣爆米香換食物　他吃飽喝足受恩惠：我很滿足！

卡住了啦！車子「前後被夾攻」無法動　浩克男霸氣扛車尾...路人原地看傻眼

停車「鑰匙沒拔」...3天都沒被偷 外國人驚喜：台灣的善良超誇張

揪人！3億「KTV摩鐵」百元唱　50坪萬首歌還有維棋浴可洗

貪玩熊貓寶寶「不想回家」裝可憐 拚命抓木桿拒投降...遊客全笑翻

歐告跳水田想揪同伴「鬆一下」　鄉音爸秒崩潰激動喊：不不不！

水樂園「設定錯誤」掀2m巨浪海嘯 遊客肋骨、大腿全斷...慘釀44傷

迪麗熱巴台下練歌頻頻走音　華晨宇聽完笑了：妳這樣不能上台

溢出來就乾杯、菜園果園動物園　五款炒熱氣氛必備「喝酒小遊戲」

不怕弄丟！他DIY「超巨大」悠遊卡 捷運成功嗶卡...網笑：怎麼儲值？

騎太快被撞到截肢求償1677萬　法官「是我也只能挨撞」判駕駛免賠

高雄「條紋賓士妹」醉撞石墩！臨檢警急閃躲避　上前見她淡定滑手機

草屯百元哥出沒！鎖定國中生「不給錢不放行」　女學生付鈔脫身嚇爆哭

偷翻機車置物箱被PO網爆料　惱羞男嗆原PO「出來面對」警先上門

總幹事塞1.7萬請樁腳買票！苗栗銅鑼鄉長涉賄　一審判決「當選無效」

南方澳一小漁船夾板塞「334箱劣質私菸」！海巡起出1.6萬條、市價1千萬

快訊／五楊高架火燒車！駕駛目擊「引擎蓋冒火」　急停路肩求救

中研院研究員4年帶小三遊世界12次　甜稱「好個小魔女」前妻反擊

好心報路怎去深坑！國中妹放學被強抱：呼吸不過來　他爽5秒下場曝光

高雄賓士「低胸條紋正妹」酒駕　警車前高速撞柱爆氣囊　

祖墳爆違建！李佳芬叔無奈喊「選舉選甲無人性」　點名小英…結果3天後出爐

柯文哲組黨「自曝其短」　徐永明：恐叫好不叫座

騎太快被撞到截肢求償1677萬　法官「是我也只能挨撞」判駕駛免賠

直播／柯文哲組台灣民眾黨　韓國瑜出面回應了

柯文哲組黨目標進軍國會…熱門人選黃瀞瑩：樂觀其成　以後的事再說

國東王者勇士補強最弱環節　731引進格林、麥倫森2大牛棚

精饌米獎才剛出爐　購物台火速上架首賣冠軍米

中職／親友搶買引退賽票　彭政閔：我也沒票了

加油要快！夏天用油旺季到　下周油價專家看漲

超胸伴娘「車頭燈開超亮」！　3分之2半球掉出來…網傻眼鼓掌：新娘太勇敢

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

社會熱門新聞

500元賣女友！他躲床下聽全程..

學生妹傳：要不要晨操？教練訓導..

紅牌重機高速自撞　騎士送醫不治

高雄賓士妹酒駕　警車前撞柱爆氣..

13年沒滾過床　夫想離婚反被打..

中研院男帶小三遊世界12次　前..

渣警狂劈4女！偷拍激烈交纏再外..

他開「春水堂」媒介少女性交易　..

被稱「沾沾」　詹江村氣炸喊告

思薇爾泳裝驚爆倒閉！居民：昨天..

165逆天長腿女警立牌「顧路口..

殺警案更審　曾威豪夫婦否認犯罪

國中妹放學被強抱：呼吸不過來　..

見媳婦閨蜜起邪念　神棍扯「下面..

更多熱門

相關新聞

練臥舉槓鈴壓頸　4員工被起訴

台中28歲李姓男子去年4月間到World Gym西屯店健身，在自行練習臥推舉重時，70公斤槓鈴不慎滑落壓住李男頸部，過了16分後才被友人發現異狀，造成李男腦死；台中地檢署29日認定黃姓經理、張姓健身教練、吳及楊客服人員等4人有疏失，29日依過失傷害罪起訴4人。

騙懷孕討營養金　男友受騙嗆「斷妳手腳」

借宿好友家見美女　色男闖香閨掀被偷窺

「都霸凌我朋友」　男恐嚇老師：殺全家

兄弟潑漆破壞機車留字條恐嚇　2錯字漏氣

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

500元賣女友！他躲床下聽全程：結束換我

快訊／李鍾碩爆與Hello Venus權娜拉熱戀中！

她吃藥睡死　起床「手被蟑螂咬」

全台第1間「手搖店」是誰？網友答案一面倒

韓暖男演員性侵「被判刑5年」！

學生妹傳：要不要晨操？教練訓導處「忘情衝刺」

紅牌重機高速自撞　騎士送醫不治

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！

正妹主管收留北漂女　一看衛生習慣傻眼

今午後雷雨明顯！雙颱下周可能接力生成

24歲網紅女醫箱屍　前男友認了

吳淑敏懷孕5個月嫁國標舞世家老公

郭柯合加這關鍵兩人　鍾小平：這4個合起來是氫彈！

林志成批館長鬧笑話

更多

最夯影音

更多

體驗街友生活幫賣爆米香換食物　他吃飽喝足受恩惠：我很滿足！

卡住了啦！車子「前後被夾攻」無法動　浩克男霸氣扛車尾...路人原地看傻眼

停車「鑰匙沒拔」...3天都沒被偷 外國人驚喜：台灣的善良超誇張

揪人！3億「KTV摩鐵」百元唱　50坪萬首歌還有維棋浴可洗

貪玩熊貓寶寶「不想回家」裝可憐 拚命抓木桿拒投降...遊客全笑翻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面