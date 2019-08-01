偷翻機車置物箱被PO網爆料　惱羞男嗆原PO「出來面對」警先上門

記者黃翊婷／綜合報導

台中蔡姓男子曾在梧棲區童綜合醫院附近翻動他人的機車置物箱，他今年1月得知相關影片被PO上網，氣得傳送訊息對吳姓原PO嗆聲，「我一定扁你」、「我也差不多知道你住哪」，結果因此挨告，最後被台中地院法官依恐嚇危害安全罪判處拘役30日。

判決書中提到，蔡男今年1月12日收到朋友LINE通知，告知他前一天在童綜合醫院附近翻動他人機車置物箱的影片被傳上網，點擊連結到網頁一看，果然有相關影片，甚至還被影射為小偷，當晚立即傳送訊息給原PO，嗆聲「X，出來面對」、「我一定找到你」、「你明天不要讓我遇見，我一定扁你」、「我也差不多知道你住哪啊」、「你最好，躲遠點」、「千萬不要鐵齒」等話。

▲蔡男隨意翻動別人的機車置物箱，被PO網還惱羞嗆聲。（示意圖／記者陳俊宏攝，與本案無關）

吳姓原PO收到上述訊息擔心受害，於是立即報警。而蔡男在網路上逞一時威風，沒想到真的逼出原PO，自己也因此被警方逮捕，嚇得馬上坦承犯行，乖乖配合調查。

台中地院法官認為，蔡男因為自己的不當行為被人PO網檢舉，不僅沒有反省，還企圖以不理性的方式解決，並用上述言語恐嚇吳男，事後也未取得諒解，考量到雙方的經濟狀況，最後依恐嚇危害安全罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元。