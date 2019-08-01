丈夫彩券中千萬頭獎突然失蹤　正宮看臉書才發現自己「被離婚」

▲女子查看丈夫的臉書狀態，才發現對方已和別的女人結婚。（圖／YouTube／one31）

記者李振慧／綜合報導

泰國那空沙旺省(Nakhon Sawan)一名女子近來控訴，她的丈夫買彩券中了頭獎1200萬泰銖（約台幣1211萬元）後便突然失蹤，幾天後她終於查到對方消息，卻在臉書上發現對方已經和別的女人結婚，慘「被離婚」她趕緊找律師求助。

在派沙利縣(Phaisali District)經營炸肉丸生意的50歲女子查雅帕(Chayapa)表示，她和43歲丈夫威猜(Wichai )結婚1年，對方平時很顧家，每3天就會拿1000泰銖（約台幣1009元）給她當家用，後來對方為了照顧患有阿茲罕默症的母親，從上月初開始與她分居，但2人所住的地方還是在同一條巷子。

威猜上月15日告訴查雅帕，所買的彩券中了頭獎，當時還掛保證錢以後一定會分給她，然而後來就突然失去消息。直到上月21日時，威猜的一名友人突然來找查雅帕，給了她1萬泰銖（約台幣10097元），並轉達錢是威差給的，她便把其中6000元拿去還了債款，後來得知丈夫竟然已經再婚。

莫名其妙被離婚的查雅帕，是上月24日透過丈夫的臉書狀態，才得知對方已和另一名女子結婚，她尋求律師協助希望能夠讓丈夫履行他應盡的義務以及贍養費。律師表示，首先必須確定查雅帕與威差的婚姻是否的確有登記，若的確是合法夫妻，查雅帕有權和配偶享有共同財產，但一切需等聯繫到對方才能確定，此案件是否有必要告上法院。