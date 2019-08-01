騎太快被撞到截肢求償1677萬　法官「是我也只能挨撞」判駕駛免賠

記者黃翊婷／綜合報導

林姓男子2016年11月騎車行經新北市瑞芳街，卻與陳姓男子駕駛的車輛對撞，導致左腳嚴重損傷，膝蓋以下還得截肢保命，因而提告求償1677萬9234元。不過，基隆地院法官勘驗監視器畫面以及相關採證照片，發現林男車速明顯太快，加上路邊還有停放其他車輛，就算換成自己親自駕駛，也無法閃避，只能被動等待挨撞，最後裁定駁回告訴，判陳男免賠。

▲瑞芳街道路並不寬敞。（圖／翻攝自Google地圖）

林男在判決書中主張，2016年11月15日上午7時許他騎車行經瑞芳街，雖然事發路段並沒有分向線或是限制方向的路段，但駕駛人本應注意靠右行駛，陳男卻在光線充足、路面無障礙物的情況下，正面撞上他的機車，導致他左腳遭砸傷，導致左近端脛骨開放性粉碎性骨折等傷害，後來又因為廣泛性傷口感染，不得不截除膝蓋以下的部分保命，原本平靜的人生就這樣毀了，憤而提告求償1677萬9234元。

但陳男答辯，自己當時的確只有19歲，可是事發當下已經靠右行駛，右側路邊還有停放其他車輛，他根本沒有辦法閃避，「我看到他（林男）的機車直衝而來，也有煞車，但他速度太快才會對撞，如果我沒有煞車，他應該當場連人帶車彈飛，而不是倒在我的車前」；況且在刑事方面，他已經於2019年5月23日獲判無罪確定，可見在這件交通事故上，自己並沒有任何駕駛方面的過失。

▲法官認為車禍發生的主因，是林男自己騎車騎太快。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

基隆地院法官調閱監視器畫面檢查，發現當時林男騎機車由畫面的右下方往上行駛，接著騎到路中央，此時右側路邊明顯可見有樹叢，而陳男駕駛的車輛才剛出現，雙方就撞成一團，不過，在兩車撞擊前，小客車車頭有稍微向右閃避，無奈旁邊還有停放其他車輛，根本無法完全閃開，而且撞擊時小客車車身並未移動，應該是處於停止的狀態，與陳男的「立即踩煞車」說詞一致。

法官坦言，縱使小客車向右閃避，也只有不到1公尺的空間，這次車禍發生的原因，顯然是林男未減速並靠右慢行，「尤其本院當庭反覆播放案發時的道路監視錄影光碟，內心更有深切的感受。即使是本院，在如此狹窄之道路且有路邊停車的情形下，亦僅能出於本能反應地煞車，然後被動地等待被撞擊或祈禱奇蹟發生，根本無任何迴避結果的可能性存在」，最後裁定駁回林男的告訴，判陳男免賠。