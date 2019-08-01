　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

騎太快被撞到截肢求償1677萬　法官「是我也只能挨撞」判駕駛免賠

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／綜合報導

林姓男子2016年11月騎車行經新北市瑞芳街，卻與陳姓男子駕駛的車輛對撞，導致左腳嚴重損傷，膝蓋以下還得截肢保命，因而提告求償1677萬9234元。不過，基隆地院法官勘驗監視器畫面以及相關採證照片，發現林男車速明顯太快，加上路邊還有停放其他車輛，就算換成自己親自駕駛，也無法閃避，只能被動等待挨撞，最後裁定駁回告訴，判陳男免賠。

瑞芳街。（圖／翻攝自Google地圖）

▲瑞芳街道路並不寬敞。（圖／翻攝自Google地圖）

林男在判決書中主張，2016年11月15日上午7時許他騎車行經瑞芳街，雖然事發路段並沒有分向線或是限制方向的路段，但駕駛人本應注意靠右行駛，陳男卻在光線充足、路面無障礙物的情況下，正面撞上他的機車，導致他左腳遭砸傷，導致左近端脛骨開放性粉碎性骨折等傷害，後來又因為廣泛性傷口感染，不得不截除膝蓋以下的部分保命，原本平靜的人生就這樣毀了，憤而提告求償1677萬9234元。

但陳男答辯，自己當時的確只有19歲，可是事發當下已經靠右行駛，右側路邊還有停放其他車輛，他根本沒有辦法閃避，「我看到他（林男）的機車直衝而來，也有煞車，但他速度太快才會對撞，如果我沒有煞車，他應該當場連人帶車彈飛，而不是倒在我的車前」；況且在刑事方面，他已經於2019年5月23日獲判無罪確定，可見在這件交通事故上，自己並沒有任何駕駛方面的過失。

▲▼機車，騎機車，機車事故，車禍。（圖／pixabay）

▲法官認為車禍發生的主因，是林男自己騎車騎太快。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

基隆地院法官調閱監視器畫面檢查，發現當時林男騎機車由畫面的右下方往上行駛，接著騎到路中央，此時右側路邊明顯可見有樹叢，而陳男駕駛的車輛才剛出現，雙方就撞成一團，不過，在兩車撞擊前，小客車車頭有稍微向右閃避，無奈旁邊還有停放其他車輛，根本無法完全閃開，而且撞擊時小客車車身並未移動，應該是處於停止的狀態，與陳男的「立即踩煞車」說詞一致。

法官坦言，縱使小客車向右閃避，也只有不到1公尺的空間，這次車禍發生的原因，顯然是林男未減速並靠右慢行，「尤其本院當庭反覆播放案發時的道路監視錄影光碟，內心更有深切的感受。即使是本院，在如此狹窄之道路且有路邊停車的情形下，亦僅能出於本能反應地煞車，然後被動地等待被撞擊或祈禱奇蹟發生，根本無任何迴避結果的可能性存在」，最後裁定駁回林男的告訴，判陳男免賠。

ET快訊
快訊／林昶佐驚傳退出時代力量！下午1點記者會說明
伴娘「車頭燈開超亮」！3分之2半球掉出來…網傻眼：新娘太勇敢
車友約夜跑！「地表最速重機」自撞斷3截　騎士噴飛35m肢體扭
北卡藍保時捷被拖吊「5秒墜毀」！碳甲司機慘叫…賠到哭出來

關鍵字：基隆地院,車禍,截肢

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

偷翻機車置物箱被PO網爆料　惱羞男嗆原PO「出來面對」警先上門

中研院研究員4年帶小三遊世界12次　甜稱「好個小魔女」前妻反擊

私菸案追到總統永和警衛室少將　檢方最快今約談華航羅雅美等高層

影／癌夫控「13年沒滾過床」想離婚　老婆一段話感動法官結局大逆轉

彰化男揮刀強闖…左腿中槍逃鄰宅！「屋內有小孩」警急攻堅逮人

40顆藥配紅酒「拖著腳走路像活屍」　她尋短卻斷片控網友性侵

高雄「條紋賓士妹」醉撞石墩！臨檢警急閃躲避　上前見她淡定滑手機

騎士高速逆撞車截肢求償千萬　「只能被撞或等待奇蹟」判免賠

獨／「肌膜法」按摩美眉私處！武術教練猥褻賠40萬確定

尾隨鄰家女進門熊抱摸乳　渣男嗆「做愛嗎？多少錢？」

體驗街友生活幫賣爆米香換食物　他吃飽喝足受恩惠：我很滿足！

卡住了啦！車子「前後被夾攻」無法動　浩克男霸氣扛車尾...路人原地看傻眼

停車「鑰匙沒拔」...3天都沒被偷 外國人驚喜：台灣的善良超誇張

揪人！3億「KTV摩鐵」百元唱　50坪萬首歌還有維棋浴可洗

貪玩熊貓寶寶「不想回家」裝可憐 拚命抓木桿拒投降...遊客全笑翻

歐告跳水田想揪同伴「鬆一下」　鄉音爸秒崩潰激動喊：不不不！

水樂園「設定錯誤」掀2m巨浪海嘯 遊客肋骨、大腿全斷...慘釀44傷

迪麗熱巴台下練歌頻頻走音　華晨宇聽完笑了：妳這樣不能上台

溢出來就乾杯、菜園果園動物園　五款炒熱氣氛必備「喝酒小遊戲」

不怕弄丟！他DIY「超巨大」悠遊卡 捷運成功嗶卡...網笑：怎麼儲值？

彰化男揮刀強闖…左腿中槍逃鄰宅！「屋內有小孩」警急攻堅逮人

40顆藥配紅酒「拖著腳走路像活屍」　她尋短卻斷片控網友性侵

高雄「條紋賓士妹」醉撞石墩！臨檢警急閃躲避　上前見她淡定滑手機

騎士高速逆撞車截肢求償千萬　「只能被撞或等待奇蹟」判免賠

獨／「肌膜法」按摩美眉私處！武術教練猥褻賠40萬確定

尾隨鄰家女進門熊抱摸乳　渣男嗆「做愛嗎？多少錢？」

遠雄人壽涉浮報工程費「掏空上億元」　趙藤雄次子出庭：我沒有犯罪

快訊／父親「疑似因病」在家中往生　管中閔急從台大趕回

水果攤越界讓他理智線斷裂！怒氣破表亮刀踹攤　市場變格鬥擂台

貨車沒油拋錨　桃園警掏1千買油...駕駛感動：一定歸還

影／為了應付環保檢查...山東一座礦山竟被「刷上綠漆」　驚人航拍畫面曝光！

彰化男揮刀強闖…左腿中槍逃鄰宅！「屋內有小孩」警急攻堅逮人

贈獎／送你去伊藤潤二恐怖夜跑，你準備好心臟病藥了嗎？

40顆藥配紅酒「拖著腳走路像活屍」　她尋短卻斷片控網友性侵

尼克若搶到KD+KI本想簽回甜瓜　可能給一天短約讓他回紐約退休

謝金河：今年GDP競賽　台灣領先到第二節！

食力／吃鍋不必再揪人！各大超商和超市搶攻個人鍋商機

影／德州煉油廠爆炸大火！烈焰伴隨「黑煙籠罩天空」　已有66人受傷

快訊／柯文哲組黨　蔡英文籲團結護主權：良性競爭讓民主更深化

北韓1周連2射！美方稱未違背對川普承諾　還在等無核化談判重啟

社會熱門新聞

500元賣女友！他躲床下聽全程..

紅牌重機高速自撞　騎士送醫不治

學生妹傳：要不要晨操？教練訓導..

13年沒滾過床　夫想離婚反被打..

高雄賓士妹酒駕　警車前撞柱爆氣..

中研院男帶小三遊世界12次　前..

渣警狂劈4女！偷拍激烈交纏再外..

「地表最速重機」自撞　騎士噴飛..

他開「春水堂」媒介少女性交易　..

思薇爾泳裝驚爆倒閉！居民：昨天..

被稱「沾沾」　詹江村氣炸喊告

165逆天長腿女警立牌「顧路口..

國中妹放學被強抱：呼吸不過來　..

快訊／五楊高架火燒車　濃煙狂竄

更多熱門

相關新聞

紅牌重機高速自撞　騎士送醫不治

台北市內湖區堤頂大道二段與基湖路口，8月1日凌晨0時許發生一起嚴重的死亡車禍。47歲的蔡姓男子凌晨騎乘紅牌重機行經堤頂大道二段，疑似車速過快造成車輛失控，隨後撞上中央分隔島，機車當場支離破碎，而蔡男也失去生命跡象，民眾目擊後報警，警消趕到迅速將蔡男送醫，但最後仍因傷重而不治。

少女卡車底　15人合力抬車救出

賓士衝撞黑車卻不見黑車蹤影…離奇畫面曝

即／三重腳踏車婦擦撞機車　頭部重創命危

鄰居嬤車禍亡…全家聽枴杖聲一個月！人妻心疼喊話

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

500元賣女友！他躲床下聽全程：結束換我

她吃藥睡死　起床「手被蟑螂咬」

快訊／李鍾碩爆與Hello Venus權娜拉熱戀中！

韓暖男演員性侵「被判刑5年」！

全台第1間「手搖店」是誰？網友答案一面倒

紅牌重機高速自撞　騎士送醫不治

學生妹傳：要不要晨操？教練訓導處「忘情衝刺」

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！

今午後雷雨明顯！雙颱下周可能接力生成

正妹主管收留北漂女　一看衛生習慣傻眼

吳淑敏懷孕5個月嫁國標舞世家老公

24歲網紅女醫箱屍　前男友認了

林志成批館長鬧笑話

郭柯合加這關鍵兩人　鍾小平：這4個合起來是氫彈！

更多

最夯影音

更多

體驗街友生活幫賣爆米香換食物　他吃飽喝足受恩惠：我很滿足！

卡住了啦！車子「前後被夾攻」無法動　浩克男霸氣扛車尾...路人原地看傻眼

停車「鑰匙沒拔」...3天都沒被偷 外國人驚喜：台灣的善良超誇張

揪人！3億「KTV摩鐵」百元唱　50坪萬首歌還有維棋浴可洗

貪玩熊貓寶寶「不想回家」裝可憐 拚命抓木桿拒投降...遊客全笑翻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面