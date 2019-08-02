Live／國安局長邱國正親上火線　特勤人員涉嫌違法私菸案報告出爐

記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

針對國安特勤私菸案，總統蔡英文上月25日下令，要求新上任的國安局長邱國正一週內要交出調查報告，國安局預計在2日下午2時召開「特勤人員涉嫌違法私菸案件」說明記者會，《ETtoday新聞雲》也將於粉絲專頁「ETtoday筋斗雲」全程直播。

國安私菸風波延燒數日，蔡政府急止血，蔡英文上月25日任命邱國正為國安局長時，直接公開下令，要求他在一週內提出報告。奉總統命令，邱國正1日下午入總統府，把完成的調查報告交給蔡英文批示，並對外宣布，2日他將親上火線主持記者會。據了解，主軸將聚焦制度與管理督導的檢討，編制在總統府下的總統府侍衛室，在編制不變的狀況下，未來教育、訓練跟督導責任，確定歸於國安局，往後免於再有權責疑慮。

事實上，在體制下侍衛室在總統府秘書長轄下，但實際上因維安專業性高，理解侍衛室運作者便知道，秘書長根本不會過問；其次，侍衛室編成來源多元，國安局也非有完全的管理權責。因此根據報告內容，已經敲定總統府侍衛室未來在教育、訓練跟督導責任上，確定歸於國安局，目的在於往後要避免再有權責的疑慮。

據了解，在涉私菸案名單的揭露上並不會對外公布，主要原因在於，依據法務部訂定「政風機構執行行政調查作業要點」規定辦理，依規定，行政調查主要在釐清相關人員行政責任，相關調查的啟動，是經檢察官同意，並作業必須嚴守「不影響案件偵查」及「不違反刑事訴訟法偵查不公開原則」原則。

據指出，該行政調查，專案小組從涉及人員的訪詢自清，以及就起獲相關資訊勾稽比對，全面釐清本次涉及吳宗憲等利用元首出訪私菸案中，包含人員涉入情節、違法樣態、包含訂購運送等運作細節以及歷來違法情形沿革等。行政調查所獲得事證資訊，除全數交司法單位偵辦，並隨即就調查情形，完整向國民報告。

國安局此次罕見地舉行記者會，回顧上一次國安局召開記者會已經是8年前的2011年，顯示蔡政府對此次私菸案徹查的決心。在國安系統的整頓上，蔡英文欽點素有「治軍嚴謹」之稱的邱國正接掌國安局外，也核定被外界認為個性「剛毅」的憲兵指揮官鍾樹明中將任總統府侍衛長一職，盼仰賴他們組成「救火二人組」，整頓國安特勤系統。

▲蔡英文下令國安局一週內針對私菸案交出報告。（圖／記者屠惠剛攝）