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秘之廣西／火烤10cm細針扎腳底　體驗「壯醫火針」治療

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 記者曾俊豪／廣西報導

廣西壯族的「壯醫藥」在民間有著極高知名度，然而，相比「壯藥」很早獲得大陸官方認可，「壯醫」一直到1980年代才得到重視。去年9月開幕的「廣西國際壯醫醫院」是當地第一座綜合性現代化國際民族醫療醫院，以壯瑤醫藥為特色、中醫藥做基礎，此次前往採訪，記者還體驗壯醫的火針，治療腳底疼痛，結果...令人難忘。

採訪當天，院方在一樓擺設好幾個體驗診間，包含藥線點灸、藥物竹罐、壯醫香灸等民族特色療法。記者由於腳底板疼痛，原本想到「推拿區」治療，但醫師簡單問診後，認為推拿效果不佳，建議採用「火針」治療。

▲▼廣西,壯醫。（圖／記者曾俊豪攝）

▲記者體驗壯醫火針治療足底筋膜炎。（圖／記者曾俊豪攝）

於是，記者抱著忐忑的心情前往「火針區」。負責當班的醫師同樣先口頭問診，之後便要求我將鞋子脫下，躺在病床上，在確認腳底疼痛部位後，醫師拿出一根約10公分長的細針，在酒精燈上火烤。

突然間，一股刺痛感從腳底竄上腦門，讓人痛的當場叫了出來，沒多久，另一針又扎進腳底，當記者抬頭看腳邊時，已經圍了一群民眾「看熱鬧」。總計此次治療，記者一共挨了三針，期間還伴隨各種「轉針」活化筋絡，雖然當下疼痛的難以行走，但隔天早上醒來，腳底板原本的疼痛已經緩解不少。

▲▼廣西,壯醫。（圖／記者曾俊豪攝）

▲▼廣西壯醫藥線點灸專治帶狀皰疹。（圖／記者曾俊豪攝）

▲▼廣西,壯醫。（圖／記者曾俊豪攝）

除了火針之外，壯醫的「藥線點灸」也是經典的療法。首先，將薴麻做成的藥線泡在草藥中，要治療時，醫師會擷取適當長度，同樣用火點燃；此時，燃燒的一頭會有融化的液體，醫師便會將他們滴在患者的帶狀皰疹上。

現場醫師介紹，這種療法不僅僅可以治療上面提到的帶狀皰疹，亦能治療感冒、發燒和肚子痛等，以治療皰疹為例，每次治療時間約30分鐘到1小時，一個療程控制在十天內，到最後，皰疹會隨著疤掉下。

▲▼廣西,壯醫。（圖／記者曾俊豪攝）

▲廣西壯醫火龍灸。（圖／記者曾俊豪攝）

至於中醫與壯醫的差異，廣西國際壯醫醫院臨床專家黃瑾明醫師解釋，壯醫擁有獨特的理論體系，當中又以「三道兩路」理論最出名，所謂三道是谷道、水道、氣道，兩路則是龍路與火路，「壯醫的特色是以陰陽為本，三氣同步，以調氣、解毒、補虛、治療為原則。」

廣西國際壯醫醫院院長覃裕旺指出，醫院總投資額超過人民幣15億元，於2018年9月正式對外營業，希望此醫院能成為當地醫藥衛生領域的最新成果，「以壯瑤醫藥為特色，中醫藥為基礎，現代診療技術為保障。」

▲▼廣西,壯醫。（圖／記者曾俊豪攝）

▲廣西壯醫香灸。（圖／記者曾俊豪攝）

 ▲▼廣西,壯醫。（圖／記者曾俊豪攝）

▲廣西藥物竹罐。（圖／記者曾俊豪攝）

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關鍵字：廣西,壯族,壯醫,秘之廣西,一帶一路,特派現場

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