秘之廣西／100歲還俐落剝蒜！　直擊巴馬長壽村　養生靠這幾招

▲廣西巴馬長壽村人瑞黃媽桃。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／廣西報導

廣西河池市巴馬瑤族自治縣是全球五大長壽鄉村之一，當地經濟來源過去以農業為主，十多年前在政府主導下，改拚「長壽經濟」，推廣旅遊、長壽飲食、出租房屋給「候鳥人」等，改善村民經濟狀況。而遊客只要來到長壽村，便會看到當地耆老坐在路旁，讓人忍不住上前討教養生秘訣。

自南寧市開車前往巴馬，車程將近四小時，此次前往的「長壽村」叫巴盤屯，距離縣城24公里，全屯共有138戶，人口557人，其中，80歲至89歲有16人，90歲至99歲有12人，100歲以上的老人有3人。

▲長壽村後方山壁的「壽」字。（圖／記者曾俊豪攝）

巴盤屯村口有塊石碑，上方寫著「世界長壽之鄉」，後方山谷還有個大大的「壽」字。沿著石碑往下走，經過小橋後，便來到村莊的主要道路。記者此次採訪的人瑞叫做黃媽桃，1919年生，今年剛好滿100歲，她育有兩男三女， 早年守寡後，便獨自一人種田養家，如今過著五代同堂的幸福生活。

看到黃老奶奶時，她正坐在騎樓下方剝大蒜，即使已經100歲，還是可以久坐在板凳上，動作流暢地剝開一顆又一顆的大蒜，撕掉上方薄膜。足以顯示黃老奶奶身體不僅硬朗，眼睛和手指也沒有因為年齡而衰退。

▲長壽村村莊口的石碑。（圖／記者曾俊豪攝）

不過，黃老奶奶不會說「普通話」，溝通過程必須仰賴她的家人協助。對於養生的秘訣，黃老奶奶說，以前日子窮困，都吃五穀雜糧居多，現在生活好過一點，飲食則以玉米粥、大米飯、豬肉、魚類、青菜和火麻湯為主。

至於作息，則是早睡早起，晚上八、九點就睡覺，早上六、七點起床。100歲的年紀，見證過時代的變遷，黃老奶奶說，現在生活和過去相比，真的變化很大，現在很多遊客都拿東西給她吃，有時還會包紅包祝福她，生活可以說很開心。

▲採訪當時，黃媽桃正坐在門口撥蒜（畫面右下角）字。（圖／記者曾俊豪攝）

在長壽村，除了有耆老分享長壽秘訣，還有許多村民販售特色農產品，今年30多歲的小周就是其中之一。他原本在廣東的工廠當作業員，大約10年前回老家擺攤，販售養生產品。

小周說，當地特產是五穀產品、巴馬薑茶與火麻仁，「收入主要靠大家過來養生，這裡空氣好，水好，會有候鳥人過來，也會有來度假的。」至於擺攤收入，他笑笑的說，「賺多少不能透露，但肯定比以前好，過去當作業員的年薪大約5到6萬元（人民幣）。」

▲土特產店老闆小周，「長壽經濟」吸引本地青年返鄉就業。（圖／記者曾俊豪攝）

對於當地的「長壽經濟」，巴馬縣城駐村第一書記黃斌不諱言「候鳥人」扮演關鍵角色。他表示，候鳥人通常住一個月或者半年，結束後回到自己家鄉，「通常10月到隔年4、5月份是旺季，主要因為候鳥人以北方人居多，來巴馬避暑養生。」

黃斌強調，當地本來以務農為主，但靠種植很難發展，13年前開始推廣旅遊產業，加上原本的名氣，讓村民經濟收入迅速提升，「以前都是白瓦房，吃飯緊張難溫飽，現在很多青壯年回來做生意，家家戶戶做小買賣，拉動經濟。」

河池市旅遊發展委員會資料指出，「巴馬長壽養生國際旅遊區」預計2020年基本建成，預計接待遊客總量將達到4000萬人次，年均增速30％，其中，入境遊客突破22萬人次，入境旅遊收入達到1.5億美元。

▲廣西巴馬瑤族自治縣的「長壽基因」已發展成旅遊產業。（圖／記者曾俊豪攝）