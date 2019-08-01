陸客自由行說斷就斷　陸委會：粗暴干預兩岸往來

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／台北採訪報導

大陸文旅部宣佈暫停陸客赴台自由行，國台辦發言人馬曉光將矛頭指向民進黨政府，嚴重破壞陸客自由行基礎和條件。對此，陸委會發言人邱垂正痛批，「是誰以政治因素粗暴干預兩岸人民正常往來？是誰任意剝奪人民有基本遷徙跟旅行的基本權利？大家看得很清楚，也不證自明。」

▲大陸文旅部宣佈自8月1日起暫停陸客赴台自由行。（圖／翻攝大陸文化旅遊部官網）

邱垂正強調，陸客來台自由行是依據兩岸兩會換文，按大陸居民赴台旅遊協議修正文件及相關文件辦理，「陸方未與我方溝通便片面破壞協議，我方也表達嚴正抗議及譴責。」

邱垂正表示，過去三年以來，政府對兩岸簽署的協議，用心努力落實，以確保兩岸人民福祉與權益，當中便包括兩岸旅遊協議。依據《海峽兩岸關於大陸居民赴台旅遊協議》第一條聯繫主體的規定，有關兩岸旅遊協議議定事項應由我方台旅會及陸方海旅會聯繫實施，協議內容也明文指出，雙方都應遵守協議。

▲北京市公安局出入境管理局。（圖／讀者提供）

陸委會認為，要適用本協議，對於所衍生的爭議，雙方應盡速協商解決，交通部觀光局昨已致函海旅會進行相關溝通，陸方尚未回應，「明顯是陸方片面毀約，不遵守協議，陸方以任何的政治理由，阻斷干預兩岸人民正常交流，說斷就斷，傷害的是兩岸人民的情感。」

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

對於2011年開始啟動的大陸居民赴台自由行試點工作，馬曉光則表示，在當時兩岸關係和平發展的背景下，決定擴大兩岸人員往來和交流的積極舉措，多年來，大陸居民赴台旅遊對台灣旅遊及相關產業發展產生了積極促進作用。

不過，他也提到，民進黨當局不斷推進台獨活動，不斷煽動對大陸敵意，挑動兩岸對立，嚴重破壞了大陸居民赴台個人游試點的基礎和條件，「我相信，兩岸同胞都希望兩岸關係早日回到和平發展正確軌道，大陸居民赴台旅遊能夠盡快回復正常、健康的發展局面。」

