秘之廣西／壯族、太魯閣族共譜「壯太錦」　外銷法義盼勝過LV

▲壯太錦結合文創製成旗袍。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／廣西報導

「壯錦」是廣西壯族的手工織品，設計風格粗獷、色彩豐富，與花蓮的太魯閣錦有諸多相似的圖騰與工藝。多年前一次因緣際會，壯錦與太魯閣錦碰撞出火花，造就「狀太錦」的出現，在廣西當地已陸續開發文創商品，包含包包、旗袍等，銷往香港、瑞士、法國與義大利等地。

連美惠（Yuli Taki）是花蓮秀林鄉太魯閣族的原住民工藝師，她表示，2010年自己受邀到廈門參訪，認識廣西壯族自治區博物館館長吳偉峰，「當時我們對織布織錦有聊不完的話題，於是相約尋找兩地織棉的根源。 」

▲花蓮太魯閣族原住民工藝師連美惠（Yuli Taki）。（圖／記者曾俊豪攝）

2012年開始，連美惠便跟著吳偉峰走訪廣西龍州、大新等地區，考察壯錦的原料材質、工藝技術、圖案紋飾和傳承情況，並與各地的「織娘」交流，最終確認壯錦和太魯閣錦在材質、工藝、圖案和功能用途方面都有極高相似度。

連美惠表示，壯錦和太魯閣錦共有7個相同的圖案，只是太魯閣族的用色以彩虹7原色為主，壯族的用色則是更為豐富，在團隊努力下，最終將相似的圖案融合織成象徵兩岸濃情的「壯太錦」。

▲壯太錦用色活潑大膽。（圖／記者曾俊豪攝）

採訪當天，南寧博物館內展示了「壯太錦」的各種文創商品，包含圖騰多樣的綢緞，運用壯太圖䲢的旗袍以及包包、手帕等小型商品，每一樣都充滿時尚元素。連美惠說，目前壯太錦的產品已經銷往香港、瑞士、法國與意大利等地，

她指出，中國大陸有四大名錦，壯錦就是其中之一，「希望透過創意與文化的結合，將壯太錦打造成第五大名錦，因為壯太錦的工藝、美觀以及文化底蘊，處處都不輸LV、GUCCI等國外大品牌。」

目前廣西與台灣均建立「壯太錦」產業基地，台灣設在花蓮縣秀林鄉，廣西澤在南寧的西鄉塘區成立「桂台壯太織繡研究生產基地」、「桂台民族文化產業發展研究基地」。

▲廣西壯族婦女製作渡河公。（圖／記者曾俊豪攝）