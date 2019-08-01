陸委會最新民調　88.7%不贊成「一國兩制」主張

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／台北採訪報導

大陸近日於東海及台灣海峽南端舉行例行性軍演，文旅部昨日也宣佈暫停陸客赴台自由行，兩岸關係仍持續處於冰點，未見改善情況。陸委會今（1）日公佈例行民調結果，調查顯示有近9成民眾，不贊成大陸「一國兩制」主張（88.7%）、反對其不承諾放棄對台使用武力（87.8%），及不認同長期以來對我外交打壓（88.4%）。

▲陸委會1日公布最新民調，不贊成大陸一國兩制主張達88.7%。（圖／記者魏有德攝）

對於政府提出的自我防衛措施，調查顯示超過8成民眾支持，分別為拒絕「一國兩制台灣方案」，捍衛國家主權及台灣民主（80.2%），及反對北京當局對台進行統戰滲透拉攏、分化台灣社會（85.9%）。至於國安五法的修訂，逐步完善「民主防護網」則獲得61.4%的民眾支持。

值得注意的是，「中國大陸提出『一國兩制』，將台灣看作地方政府及特別行政區….」，贊成的民眾有4.2%，相較於同樣的問題在5月的民調裡，贊成的民眾有5.6%，減少1個百分點；不贊成的民眾則從83.6%提升到88.7%，將近9成。

▲陸委會公佈最新民調。（圖／翻攝陸委會官網）

對於近期香港因為修訂「逃犯條例」引發的社會爭議，陸委會民調顯示，有6成以上民眾肯定政府支持香港民眾維護自由法治及人權（64.7%）。在長期觀察的兩岸議題方面，主張「廣義維持現狀」的民眾仍佔絕大多數（87.3%），維持長期穩定態勢。

陸委會本次調查是委託國立政治大學選舉研究中心，在108年7月25日至29日以電話訪問臺灣20歲以上成年民眾，有效樣本1,095份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.96%。

