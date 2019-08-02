秘之廣西／移動超過3000公里　15萬「候鳥人」遷徙巴馬求長壽

▲廣西巴馬瑤族自治縣百魔洞內的侯鳥人。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／廣西報導

國際認定「世界長壽之鄉」的標準是每10萬人至少有7.5位百歲健康老人，廣西河池市巴馬瑤族自治縣每10萬人中有百歲老人32位，足足是認定標準的4.3倍，吸引不少「候鳥人」前來「求壽」。像是當地景點百魔洞，每天都有人在石洞內享受「磁療」，時不時喝上一口山泉水，用最接地氣的方式調養身體。

遊客來到百魔洞，除了欣賞壯觀的鐘乳石，還會看到一群人在石洞內席地而坐，有的聊天、有的靜坐，他們是從各地來到巴馬養生的「候鳥人」，因為像候鳥遷徙避寒而得名，巴馬當地目前已有15萬「候鳥人」。

▲▼每天都有許多民眾到百魔洞「磁療」。（圖／記者曾俊豪攝）

來自遼寧大連的陳復博也是其中一，他在接受《ETtoday新聞雲》採訪時提到，自己今年75歲，因為另一半身體不好，2012年帶著她到巴馬調養身體，一開始住半年，第二年又來住半年，第三年便直接長住。為此，陳復博還在離景區不遠的長壽村租房，「一次就租30年，費用大約10多萬元（單位：人民幣，以下同）左右，換算下來，月租300元左右。」

採訪當時，陳復博正坐在磁療區，對於磁療的作用，他解釋，磁療是地球的現象，看不見也摸不著，但是會影響空氣、水和呼吸，「這裡的地磁高，能把水變成小分子水，提高空氣的負氧離子，影響人體循環，待久舒服，通血脈。」

▲百魔洞為鐘乳石洞。（圖／記者曾俊豪攝）

▲遼寧大連的「候鳥人」陳復博。（圖／記者曾俊豪攝）

至於住了八年，身體有沒有變好？陳復博回應，自己健康狀況本來就不錯，所以沒有明顯感覺，不過，「周圍朋友，在家裡待著就不行，來這裡就舒服，就是這樣的感受。」他補充，「候鳥人之間沒有利益糾葛，大家都為養生交友，所以不會鬧矛盾，心情簡單、關係簡單就快樂。」

官方統計，巴馬縣目前健在80~90歲老人3671位，90~99歲老人679位，100~109歲89位，110歲以上7位。其中，國際認定世界長壽之鄉標準是每10萬人至少有7.5位百歲健康老人，而巴馬縣每10萬人有百歲老人32位，是國際認定標準的4.3倍，也是全球唯一長壽人口持續增加的長壽地區。

▲▼廣西巴馬瑤族自治縣長壽村，包含水、地磁等都是長壽的原因之一。（圖／記者曾俊豪攝）

對於巴馬人長壽的原因，廣西河池市委常委、巴馬瑤族自治縣委書記王軍表示，當地的地磁比同緯度高，同緯度地區的地磁約在0.25高斯（GAUSS），巴馬在0.85至0.9高斯之間，讓巴馬人血液循環好、身體免疫能力強。

此外，巴馬的土壤含有豐富的抗衰老元素「 硒」，再加上水質以及含有負氧離子的空氣，都是巴馬人能夠成為長壽之鄉的先天優勢。王軍舉例，「巴馬的負氧離子含量是每立方公分平均2萬到5萬個，城市裡面一般是50到200；當負氧離子超過5000，受傷組織就有自修復功能，負氧離子多的地方適合康復。」

▲▼不少候鳥人為了長壽，選擇到當地租房定居。（圖／記者曾俊豪攝）