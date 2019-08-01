去年投柯文哲當市長　時代力量議員：我會將總統票投給蔡英文

▲時代力量台北市議員黃郁芬。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，創黨大會將於8日當天舉辦。對此，去年市長選舉就支持柯文哲的時代力量台北市議員黃郁芬表示，「這一次的總統票，唯一支持蔡英文」。

黃郁芬表示，對於立委林昶佐退出時代力量，她感到非常難過，但同時也可以理解林昶佐的焦急與痛心，林昶佐在過去數次於黨內提出路線問題的討論，而這些討論及決議卻一再延宕，看到時代力量黨中央遲遲無法回應外界的疑惑及訴求，也無法清楚說明對於2020選舉的具體目標，在距離明年1月11日大選不到半年的時刻，這樣的猶疑及模糊只會帶給支持者失望。

對於剛宣布組黨的柯文哲，黃郁芬指出，柯文哲曾於競選連任期間表明支持蔡英文連任，更曾坦言知道為什麼自己過去台北市長政績不佳，「因為在第一任時只想連任，等到第二任後又想著總統寶座，所以變得只想討好大家，沒去處理應該要做的事情。」

▲柯文哲日前幫黃郁芬站台。（圖／記者陳家祥攝）

黃郁芬提到，她相信柯文哲應該會對自己所說過的話負責，而柯文哲過去也以身為地方首長，職權不涉及外交國防為由，並未清楚說明自身在外交國防的主張，她不希望時代力量至今依然對總統候選人保持模糊、甚至是觀望態度，就如同她當時支持柯文哲做台北市長一樣，這一次她仍會堅定地說出，「在2020年1月11日走進投票所時，我會將總統票投給蔡英文」。

黃郁芬強調，對執政者的監督制衡，是民主社會的真諦，立委和總統的職權並不相同，立委並非總統的附庸，因此，對蔡英文的支持，並不會影響到時代力量立委行使立委職權；而一直以來，時代力量在立法院都是強而有力的監督者，未來也會恪守這樣的職責，繼續揭弊和打貪，要求執政黨提高政府效能，推動台灣社會前進，不會因為表態支持蔡英文連任總統而有任何退讓。

黃郁芬還說，2020年的總統及立委選舉，關乎能否維護台灣主權，也不能讓反改革的舊勢力把已經往前進的台灣倒退回去，希望維護台灣主權、民主、自由的台灣人民，「不要將時間心力花在爭辯誰大誰小、你綠我黃，而是將力氣放在讓更多人加入保衛台灣的日常行動，唯有讓支持台灣主體價值的人們發揮最大力量，才能保家衛國。請加入連署，這一次的總統票，唯一支持蔡英文。」