善耕365／熬過婚姻危機的單親媽媽　與兒打造愛的烘焙坊

圖、文／善耕365

（故事/照片提供：麗卿媽媽）

桃姊妹格子舖的工坊媽媽－麗卿媽媽，是一位22歲兒子的媽，單親20年，面對先生的背叛與傷害，堅強走出；為了重新與兒子建立親子關係，做了許多努力，因為她知道陪伴孩子成長比任何事都重要！人生無常，曾經以為的幸福，轉眼間已消失殆盡。談到離婚，麗卿媽媽很坦然地向我們表達了內心最真誠的部分，而那樣的坦然，是經過多年的放下才擁有的釋懷。

「這曾經是人生最痛苦的一段過往，即便多年之後能侃侃而談，但再次回憶起，仍然落下的眼淚」

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麗卿媽媽的眼淚並不代表弱懦，而是一種情緒的宣洩，曾經以為結婚生子之後，可以過上幸福人生，殊不知，往後的人生才是考驗的開始。回想起20年前，面對先生外遇與家暴，當時，孩子才兩三歲，看著孩子還那麼小，一旦離婚孩子就沒有一個完整的家，加上傳統觀念的束縛——是自己的選擇，能忍盡量忍，那時的她很不快樂……

然而，這樣的「家」對孩子真的是好嗎？百般的容忍，真的能守住這個「家」嗎？

最終，是孩子喚起了麗卿媽媽的堅強，不希望孩子在這樣的環境中長大，她選擇放手離婚，只有這樣才是對孩子最好的。

兒子是麗卿媽媽的心肝寶貝





雨過天晴，烏雲終將會消散，一路走來，人生百味麗卿媽媽大概都已經嚐盡。曾經小孩對她產生誤解與抗拒，這對一個媽媽來說是多麼痛心的事，是麗卿媽媽用「愛」陪伴融化兒子的心，讓小孩慢慢的重新接受她。

「自己苦沒關係，但孩子不能跟我一起苦」，寧願自己吃泡麵，也會在孩子生日時，帶他去吃一餐500多塊的餐廳，天底下的父母大概跟麗卿媽媽都是一樣的心聲，對自己省一點，也要讓孩子吃好、用好。

在訪談的過程中，聽得出來她始終心繫著孩子，凡事都以孩子為優先。為了知道孩子在學校的學習及同儕相處情況，麗卿媽媽從幼稚園到高中的班親會、師長座談會從不缺席，就這樣一點一滴修補著母子之間的情感。

兒子眼中的媽媽



桃姊妹格子舖在母親節舉辦一個彩妝品活動，由於長時間的奔波於工作與孩子之間，媽媽們都已經遺忘要如何打扮自己。因此，藉由這個活動，讓媽媽們用募集來的彩妝品在紙上彩繪自己的模樣，慢慢地找回那個愛美的自己，同時也讓孩子畫出眼中的媽媽，親子互動成為最暖心的母親節禮物。

麗卿媽媽與兒子也一同參加了這個活動，就在過程中，發生這樣一段幽默又好笑的對話

麗卿媽媽笑說：「兒子畫的自己是美肌前，而自己畫的叫美肌後」

兒子說：「媽媽你這樣畫的不像耶，這樣畫太美了」

媽媽說：「這是我的夢想呀~」

聽得出母子間互動輕鬆自在，如同朋友一般，無話不說，儘管兒子眼中的媽媽他們笑稱是美肌前，但一筆一畫勾勒出的媽媽，是他最愛的媽媽。

「kiss魚手作甜點烘焙坊」是麗卿媽媽與兒子攜手打造





烘焙坊是麗卿媽媽與兒子攜手創立的， 結合兒子的餐飲專長，搭配自己的興趣，烘焙坊就這樣誕生。可愛的是，連工坊名稱都有一段溫馨的小緣由，麗卿媽媽笑著說，因為在兒子小時候，很愛抱著兒子親，kiss（卿）魚（宇）名稱也由此而來。麗卿媽媽那樣幸福笑容藏都藏不住，展現對小孩濃濃的愛意。或許這個工坊並非是讓兒子發光發熱的地方，但卻是一個良好的基礎，麗卿媽媽說。成立工坊不是為了依靠這個賺大錢，而是為了讓兒子能發揮所長，從中找到肯定自己的信心

用良心製作每一個甜點，只做自己敢吃的

由於市面上販賣的食品許多都有化學添加物，這也成為他們決定自己製作甜點的動機，以給自家人吃的食材為理念，堅持絕不添加色素、香精、防腐劑及有害健康的添加物，秉持自己敢吃才能賣的原則製作每一份甜點，希望更多人能享用自然純真、樸實、美味的甜點。(更多甜點商品資訊都在─kiss魚手作烘焙坊的粉絲專頁)

關於單親，麗卿媽媽想說

訪談尾聲，我們邀請麗卿媽媽給單親家庭的家長及小孩一句鼓勵的話

她不假思索地說：「不要活在別人的嘴裡，不用在意別人的眼光，顧好自己就好，自己有沒有努力過生活最重要。」

不論是單親家庭，這對於許多人來說都是一大阻礙，時常因為別人的一言一行，就使我們退縮、害怕。

但別人的閒言閒語、不友善的眼光，真的那麼重要嗎？如同麗卿媽媽說的「努力生活、照顧好自己」，只要我們沒有傷害別人，那麼，別人就沒有資格來傷害、批評我們。

身為一位單親媽媽，走出婚姻陰霾、重建與兒子的關係，一年前桃姊妹格子舖的出現，帶給了麗卿媽媽希望，面臨孩子最需要協助的時候，是松玲社工她們與媽媽不斷的從旁協助與鼓勵，才讓兒子從一開始不願意參與任何活動，到現在跟麗卿媽媽一起經營烘焙坊，這一步一步都是媽媽陪著兒子慢慢走出來的。甜點也成為他們之間最好的黏著劑，有趣的是，就連考烘焙證照，麗卿媽媽也陪著兒子一起，所以家中各種證照都是「成雙成對」。

時間不斷前進，生命故事仍持續寫著，過去已經不重要，重要的是未來，不管未來會發生什麼事，相信麗卿媽媽都能用自己的人生哲學，迎接每一個挑戰，謝謝麗卿媽媽讓我們參與她人生的片段。

現在的麗卿媽媽可以很驕傲大聲的說:「我很快樂！」



協助單親、家暴、弱勢家庭，你不能不知的事

除了這次善耕這次所拜訪的社團法人桃園市愛筵社會服務協會之外，還有許多單位與關懷專線都能提供協助！如果你的週遭正好有人正面臨這類危機，或許你能夠將這些資訊提供給他/她。

更重要的是，千萬不要認為可能是受害者做錯了什麼，所以才造成家暴、單親、弱勢等情況，錯誤的否定只會讓受害者封閉自我，不敢向外求救！因此，我們只需要適當的關心與協助就好。

專線協助

目睹兒諮詢專線：02-25555915

男性關懷專線：0800-013-999

婦幼保護專線：113

緊急家暴危機：110

張老師輔導專線：1980

(原文章網址：熬過婚姻危機的單親媽媽，與兒子攜手打造愛的烘焙坊)