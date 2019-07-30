從受災戶蛻變世界冠軍　詹詠然姊妹心靈導師竟是企業老闆

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從受災戶蛻變世界冠軍　詹詠然姊妹心靈導師是東森總裁王令麟

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▲▼王令麟接見詹詠然姐妹，詹詠然 。（圖／記者徐文彬攝）

▲詹詠然及詹皓晴姊妹倆與東森集團總裁王令麟有15年的好交情，每次獲獎都會與王叔叔分享喜悅。（圖／記者徐文彬攝／資料照，下同）

記者林璟倩／綜合報導

總是用樂觀正面心態去看待每一場考驗的詹詠然，近期順利取得生涯第四座大滿貫，與妹妹詹皓晴趁著返台空檔，立刻帶著熱騰騰的溫網冠軍獎盃赴ETtoday新聞雲，與東森總裁王令麟分享世界冠軍榮耀，顯見兩家交情匪淺。詹詠然更不諱言王叔叔就是心靈導師，多年來經常用聖經故事與人生歷練勉勵詹家姊妹，以企業家的遠見與高度支持她們度過數次低潮期，而這份好交情竟是緣起於2004年的九二一震災。

▲▼王令麟接見詹詠然姐妹，詹詠然 。（圖／記者徐文彬攝）

▲詹詠然與詹皓晴赴ETtoday拜會王令麟，受到新聞雲團隊熱情歡迎。

▲東森慈善基金會董事長王令麟從2004年起開始贊助身為921受災戶、當時年僅14歲的詹詠然。

▲2013年詹詠然與皓晴在東亞運拿下金牌，與王令麟董事 長分享 「穿金戴銀」的榮耀 。

來自台中東勢的詹詠然，九二一大地震發生時，當年僅是14歲的國中生。一家人在老家的斷垣殘壁中死裡逃生，卻讓父母更堅定要全心栽培從小極有天分的詠然踏上網球之路，同時為此舉家遷至台北進入網球名校，因緣際會認識同樣熱愛網球運動、經常贊助體壇明日之星的東森集團總裁王令麟得知後，立刻指示頒發東森獎助學金鼓勵詹詠然不要放棄網球天賦，東森也因此成為贊助詹詠然最早也最久的企業之一，成為日後詹詠然征戰球壇的助力。

▲▼上圖為2017年詹家姐妹與王令麟球敘；下圖為東森盃網球賽，詹皓晴與王令麟搭檔出賽。

王令麟與詹家姊妹交情甚好，數度相約圓山球場打網球，還曾在東森盃網球賽時，詹皓晴與王令麟搭檔出賽，儘管豔陽下揮動球拍大爆汗，也澆不熄他們對網球的熱情，反而因為網球拉近了王叔叔和詹家姊妹的距離，也因此每年在國際比賽贏球返台時，詹詠然與妹妹詹皓晴都會抽空拜會王令麟一同分享榮耀。這幾年在國際比賽屢傳捷報，王令麟除了大讚姊妹倆的努力，私底下也經常勉勵詠然與皓晴應無懼輿論壓力，堅持運動員精神，打好每一場球。

▲詹詠然29日帶著熱騰騰的溫布頓網球賽冠軍獎盃與王令麟分享世界級的榮耀。

▲2016年詹詠然與詹皓晴與王令麟分享WTA獲獎喜悅。

▲2017年詹詠然帶著羅馬與伊斯特本女網賽的冠軍獎杯，詹皓晴則帶上溫布頓亞軍獎杯與王令麟分享喜悅。

除了相約打球之外，王令麟也會安排詹家姊妹一起到新發現的美食餐廳用餐，撫慰他們長期在國外征戰免不了懷念家鄉菜的心情，也經常在餐敘中關心姊妹倆賽事準備的情況，近期更鼓勵詹詠然以2020東京奧運金牌為目標，努力奮戰為台爭光「王叔叔對妳很有信心！」。王令麟近年投資美容事業，經營東森自然美的過程迷上保養，開始注重儀表，與愛漂亮的詹家姊妹更有話聊，甚至早早就準備了東森自然美的面膜及防曬乳，陪伴詹家姊妹征戰球場。

▲2015年詹家姊妹出席東森慈善公益活動與東森慈善基金會董事長王令麟合照。

▲2017年詹家姊妹忙於體育賽事之餘，仍不忘返台參與東森公益活動。

關心體壇動態之外，王令麟也長年關注偏鄉兒童及弱勢家庭問題，而懂得感恩惜福的詹詠然及妹妹詹皓晴，每年也都會特地在聖誕節前返台出席東森慈善基金會「送愛到部落」的公益活動，力挺王叔叔積極投身公益的善心，並以自身經驗勉勵原住民小朋友們努力學習，如今已是世界冠軍的詹家姊妹，更成為愛運動的原民孩子們努力的目標。

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