善耕365／4 月2日 世界自閉症關懷日

圖、文／善耕365

來自星星的小孩



自閉症夥伴都如同那星河中的小星星，每一個都是獨立且耀眼的存在，但星星距離地球好幾光年，這個距離，就像是我們與他們之間的距離，是那麼的遙遠……。但只要我們努力克服困難，多理解他們一點、多靠近一些，他們就不孤單，他們就有機會展現生命的美麗！

4 月2日 世界自閉症關懷日



聯合國大會通過將每年的4月2日訂為「世界自閉症關懷日（World Autism Awareness Day）」，藉此提升民眾對於自閉症的認識程度，更加同理自閉症患者。但，對於「自閉症」我們到底知多少？時常可以聽到身旁的人在聊天時說到：「假日的時候，被關在家裡，我都快得自閉症了！」或是「你都不理別人，耍自閉喔」，這類的話其實對於自閉症者來說，都是一個錯誤的標籤。其實，自閉症，是先天大腦功能受損而引起的廣泛性發展障礙，自閉症兒童從小就會表現出語言理解及表達困難，也較難與他人建立情感，隨著年紀、智商與症狀嚴重程度而有所不同。自閉症是先天疾病，因此，無法透過藥物或侵入性治療所治癒，只能透過療育矯正，例如：行為治療、音樂、認知治療、語言溝通、藝術治療、感覺統合訓練等，來協助他們減緩影響程度。

新北市自閉症適應體育推廣協會

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協會長年致力於推廣運動對於星兒各項發展上有顯著的進步，並持續招募不同領域的專業教練團，由於星兒及家長所適合投入的運動項目不一，協會也都一直積極努力進行，只為了提供星兒們最適合的運動。同時，鼓勵星兒與家長們多走出來，尤其是年紀較大的星兒，可能家庭或個人因素，導致他們很少出來與大家互動。走在這條充滿挑戰的道路上，協會提供許多資源，讓星兒們能夠改善自我學習能力，朝著獨立生活、快樂成長的目標邁進。

一句溫暖的謝謝





陪伴星兒打籃球活動開始前，偶然在廁所裡遇到一位爸爸與他的星兒小孩（匿稱小明），小明在等待爸爸的同時，開始在洗手台玩水，但玩得不亦樂乎的小明，在爸爸眼中，反而是充滿無奈與擔憂的心情，雖然努力想阻止小明停止潑水的行為，避免造成別人麻煩，但卻毫無作用，情急之下，爸爸只好大聲阻止、抓住孩子的雙手，才停止這一切。從日常的照顧互動來看，要帶星兒出門真的是件不容易的事情。

活動開始後，陪伴星兒打籃球很有趣，有人喜歡握手、有人喜歡講話、有人默默做自己的事、有人專心跟著指令運動，而他們臉上純真的笑容，似乎就是他們面對老天爺的玩笑，不服輸的象徵。整堂課下來安排得很擠湊，不僅讓星兒有充分運動，同時也很密切的與志工們互動，人際互動對星兒而言，非常重要。在課程進行的過程，家長都必須陪伴在旁，避免有突發狀況發生，不過這短短2個小時也讓家長有一個稍微能喘口氣的時間。而單純只是簡短的陪伴就體會到，身為星兒的家人是多麼的辛苦與不容易，更何況對家屬而言，這是一輩子的事……

活動即將結束時，有一個結束儀式，就是大家圍成好幾個小圓圈，伸出雙手相互交疊在一起，「大喊加油！加油！」但有些星兒並不會主動參與，或是無法明白現在要做什麼，此時，我們的主動邀請就非常重要，印象非常深刻的是，無意間拉著一位無法擠進圓圈星兒的手，這個舉動，讓他的媽媽遠遠看著，輕輕對我說了聲「謝謝」，當下，頓時一股暖流從心底蔓延，很暖很暖，我微笑致敬，這也是那天收到最好的禮物！一句簡單的話語，背後隱藏的是滿滿溫暖的關懷與真誠的感謝，這也是人與人之間最純粹的感動。

正因為世界上存在著各式各樣不同人，才讓我們有機會學會「愛與尊重」，懂得理解並包容不一樣的存在