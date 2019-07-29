　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

影／勇奪生涯第四座大滿貫！詹詠然姊妹返台與王令麟分享冠軍榮耀

請按讚支持ETtoday新聞雲

記者林璟倩／台北報導

剛在溫布頓拿下生涯第四座大滿貫冠軍獎盃的詹詠然返台不久，今(7/29)帶著世界冠軍的風采，與妹妹詹皓晴拜會從小贊助她們征戰世界各地，猶如生命中貴人的「王叔叔」東森集團總裁王令麟，感謝東森長達15年來的支持與鼓勵，這份心意令王令麟激賞，並大讚：「世界冠軍蒞臨也是我們ETtoday的榮耀，尤其詹家姊妹堅定逐夢的精神，是現代年輕人的希望與榜樣」。

▲▼王令麟接見詹詠然姐妹，詹詠然 。（圖／記者徐文彬攝）

▲詹詠然及詹皓晴姊妹將世界冠軍獎盃帶到《ETtoday新聞雲》與東森總裁王令麟分享榮耀。（圖／記者徐文彬攝，下同）

「詠然、皓晴世界第一，東森永遠為你加油！」在ETtoday新聞雲受到上百位記者、小編高呼口號鼓勵，詹詠然和詹皓晴也特地帶著溫布頓冠軍獎盃及伊斯特本水晶杯分享世界冠軍級的榮耀。詹詠然表示，「非常感謝王叔叔從14歲開始支持我們，總是在我們最需要的時候當起支柱，這份關懷不只是獎助學金，還有生活上他也常以聖經的故事、職場上的歷練鼓勵我們，讓我們一路上都深刻感受王叔叔話語中的力量。」而詹皓晴也對ETtoday的熱烈歡迎表示相當驚喜，他知道很多人都是以自己的方式默默鼓勵及關注倆人的成績，而這些加油打氣都將化為比賽時的動力。

▲▼王令麟接見詹詠然姐妹，詹詠然 。（圖／記者徐文彬攝）

▲詹詠然拿下生涯第四個大滿貫，與王令麟分享溫布頓網球錦標賽冠軍獎盃。

▲▼王令麟接見詹詠然姐妹，詹詠然 。（圖／記者徐文彬攝）

▲詠然與皓晴姊妹連袂出擊拿下伊斯特本國際網球賽冠軍水晶杯。

從小看著詹家姐妹長大的王令麟，對於倆人今日的成就，大讚不簡單！因為運動員必須腳踏實地、憑藉自己的努力不懈才有所成長。儘管先前世大運曾鬧出輿論風波，但王令麟肯定詹詠然當時的選擇，鼓勵她們格局看遠看大，在國際間拿到好成績、為台灣爭光才是重點。而近期樂當網紅的王令麟也拿出最近經營ETtoday的心得，鼓勵詹詠然平時多拍短影片經營社群，不論是比賽實況或私生活直接用最真實的情緒感染網友，透過社群互動擴散第一手消息，強化粉絲黏著度。

聊到如何面對挫折、調適比賽心情時，詹詠然認為學會與壓力共存很重要，舒壓放鬆完也要同時檢討自己，才能從每次失敗中獲得進步。對此王令麟相當肯定詹詠然用正能量面對挫折的態度，也分享他自己在面對挫折時，會用正面思考，感謝上帝給予失敗當歷練，商場和賽場上一樣總是有輸有贏，建議大家可以多寫日記，不論好壞把優缺點通通都寫下來，往往心情會在書寫的過程放鬆，並獲得力量繼續向前看。

▲▼王令麟接見詹詠然姐妹，詹詠然 。（圖／記者徐文彬攝）

愛護詹家姊妹猶如自己女兒  王令麟分享容光煥發秘訣「自然美」

姊妹倆送給王令麟溫布頓紀念毛巾及網球帽時，詹詠然注意到這次碰面王令麟顯得容光煥發、氣色極佳，王令麟大方分享自己最近愛上自然美水光標靶療程的保養心得，並貼心地為愛漂亮的詹家姊妹準備好自然美年輕系列產品，讓他們征戰世界各地時不必擔心肌膚保養的問題，並大方贈送兩人各10條自然美防曬乳。詹詠然聽到非常高興地表示，身為運動員一整天在大太陽下，一天至少要擦3次防曬，但不透氣的防曬乳經常造成毛孔阻塞、狂長粉刺，接下來一定會帶這款成分天然、溫和的自然美防曬乳前往美國比賽時使用，有了王叔叔的防曬秘器加持，一定美得自然、擊出漂亮成績！

▲東森慈善基金會董事長王令麟從2004年起開始贊助身為921受災戶、當時年僅14歲的詹詠然。

▲▼東森獎助學金得主。（圖／資料照）

▲2013 年、2015年詹詠然與皓晴與王令麟董事長分享榮耀 。

王令麟與詹氏姊妹交情甚好，過去私底下常相約球場打網球，詹詠然也曾數度公開表示，「和王叔叔就像是一家人，每次碰面溫暖的互動，都成為比賽期間相當重要的精神支柱。」而這番緣分可追溯自2004年，當時是九二一受災戶身分的詹詠然、詹皓晴便獲得東森獎學金，並持續由東森集團贊助至今已有15年之久。這幾年在國際比賽屢傳捷報，球技精湛，在國際網壇已成世界之光。兩姊妹早在網壇萌芽階段，就獲得東森基金會贊助支持，長年在球場比賽之空檔，也懂得感恩回饋，不忘把冠軍盃殊榮與東森集團創辦人王令麟分享，並多次參與東森慈善基金會舉辦的公益活動，如今已是世界冠軍的詹家姊妹，更成為愛運動的原民孩子們努力的目標。

▲▼東森獎助學金得主。（圖／資料照）

▲旅日女棋王謝依旻每次回台都會拜會長期贊助支持她的東森集團總裁王令麟。

除了詹家姊妹，東森集團長期贊助支持年輕人在國際上為台灣爭光，還包括網球國手盧彥勳、旅日女棋王謝依旻...，東森獎學金讓有夢想、有實力的台灣青年，能夠無後顧之憂地在世界各地打國際盃，勇敢追逐自己的夢想、更持續讓世界看見台灣！

台灣之光專題報導

►詹詠然、詹皓晴全職搭配女雙　期待東京奧運盼狀態更純熟

►溫網／詹詠然混雙奪冠　生涯第4座大滿貫冠軍入袋

►詹家姐妹教學基層撒下種子　姐妹樂當孩子王

ET快訊
熬夜＝送死！醫目睹友倒地亡…曝「誘發猝死」4大警訊：離大家不
影／真的被館長踢殘了！吃屎哥「拐走畫面」曝　網嘆1點可惜：勝
快訊／威力彩連槓43期！下期上看15.2億元　明天準時上班！

關鍵字：公益,愛心雲,王令麟,詹詠然,東森獎學金,東森慈善

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

溫網／詹詠然混雙奪冠　生涯第4座大滿貫冠軍入袋

台灣美女棋士謝依旻稱霸日本棋壇　王令麟衷心祝賀與支持

詹詠然姊妹返台拜會話家常　王令麟：羨慕你們出國打拼

為詹家姊妹加油打氣　王令麟鼓勵詹詠然爭取2020奧運金牌

女網世界冠軍現身東森送愛到部落　詹詠然：感謝長期支持

影／勇奪生涯第四座大滿貫！詹詠然姊妹返台與王令麟分享冠軍榮耀

人生第一次搭飛機！兩岸小天使回憶滿滿　鼓浪嶼、客家土樓印象最深

BY2飆原創曲《都是假象》　痛心訴11年出道辛酸...觀眾聽哭

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

劉以豪「不夠！還不夠」超慾眼神開撩　郭雪芙主動激吻...互脫衣滾上床

18歲女選手磁性嗓飆原創曲　「洗腦旋律」華晨宇讚：這作品真的好

吃屎哥帶種單挑館長72秒被打趴 「九陰白骨爪」被斷招：我不敢惹

把拔開箱保麗龍池「麻糬臉雪貂」　地鼠式探頭賣萌...網融化：Q到炸

硬扛館長11腿「隔天身體狀況曝光」　吃屎哥認了有藏鏡人：被騙去！

21歲「呆萌少年」飆出撕裂高音　李榮浩搶人：我有跟你一模一樣的T恤

開單員「月薪5萬」不畏日曬雨淋　每天來回22趟、日開2000張單！

影／勇奪生涯第四座大滿貫！詹詠然姊妹返台與王令麟分享冠軍榮耀

人生第一次搭飛機！兩岸小天使回憶滿滿　鼓浪嶼、客家土樓印象最深

鄧倫「發誓手勢」超強…軟Q小拇指這樣彎！　網挑戰：手抽筋還是做不到

高潞助理遭控獲400萬補助！　時力：若屬實將請她辭立委並移送檢調

中職／交流盃趕場開轟　許基宏：超累的

ØZI脫了！驚人胸腹肌首度曝光　喊話拒當下一個周杰倫

中職二軍／中信11比7打敗興富發　助總：不能滿足現況

4000億台商回流！蔡英文熱情喊話：台灣將重登亞洲4小龍之首

《冰與火》珊莎愛犬被撞斃　警拒受理…原因讓愛狗人都難過

延續保護力！苗縣小一新生「三劑疫苗」　逾千人尚未接種　　

鄭秀文巡演嘉賓邀來「兩大世代男神」　網嗨翻：好猛！

何妤玟老公峇里島變奧客　她糗學鴨叫「要羽絨被」：首次出遊竟然這樣

公益熱門新聞

兩岸小天使回憶滿滿　鼓浪嶼、客..

詹詠然將大滿貫榮耀獻給王令麟

東購助弱勢　王令麟：雪中送炭馬..

王令麟感謝各界齊力送愛部落17..

兩岸小天使「「射箭＋踢球」畫完..

兩岸小天使秀才藝！京劇、八部合..

隨時都能捐！愛心零錢袋裝好裝滿

小天使共遊「誠毅科學探索中心」..

喜歡直接拿「白象獻曝」免費市集

暖心！東森送愛到部落16年不間..

小天使開營儀式　小朋友勇敢紀錄..

小天使玩翻了！土樓尋寶PK、獻..

兩岸小天使科技交流　體驗防火、..

13歲架網站　沈芯菱助農賣文旦

更多熱門

相關新聞

兩岸小天使回憶滿滿　鼓浪嶼、客家土樓印象最深

2019年兩岸快樂小天使交流活動已圓滿落幕，多數小朋友是第一次搭飛機出國，過程難掩興奮，腳程一路從福建福州市經過廈門再到龍岩市，每位小天使不僅帶來超水準的才藝表驗，同時造訪許多世界文化遺產，八天七夜的豐富行程讓小朋友有機會拓展視野，離別宴當天，兩岸小天使紛紛表示：「捨不得！」

詹詠然、詹皓晴期待東京奧運做準備

首度開進社會住宅！超商「公益新店型」助身障者當店員

詹詠然力拼美網及進入WTA年終賽

東森鎖定世新大馬生　每年釋出30職缺

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 統一發票 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 吳宗憲 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

館長健康亮紅燈！躺病床嘆：非常痛苦

甜美網紅「被迫刪濾鏡」現真面目！網崩潰

練臥舉槓鈴壓頸　4員工被起訴

好心收留已婚朋友「住樓上房間」！他驚：和我姐睡

台中麥當勞女神消失3年！連懷2胎「長輩暴風升級」

阿湯哥愛女舒莉13歲「變一個人」

BMW重機男自撞　頭顱連安全帽噴20公尺遠

好市多5元薯餅bug！網震驚筆戰：雷爆

黃曉明對Angelababy的暱稱變了！

太平槍手太陽穴中彈亡　警追4小時轟47槍

LINE新功能「隱藏訊息全曝光」

鍾明軒到日本玩「犯大忌」挨轟！

媽媽剛病逝…18歲女大生飯店離奇死亡

女嬰「一串耳垂」全臉畸形　爸嚇傻　

叫外送遇鮮肉　地方媽媽齁不住

更多

最夯影音

更多

BY2飆原創曲《都是假象》　痛心訴11年出道辛酸...觀眾聽哭

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

劉以豪「不夠！還不夠」超慾眼神開撩　郭雪芙主動激吻...互脫衣滾上床

18歲女選手磁性嗓飆原創曲　「洗腦旋律」華晨宇讚：這作品真的好

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面