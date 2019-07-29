影／勇奪生涯第四座大滿貫！詹詠然姊妹返台與王令麟分享冠軍榮耀

記者林璟倩／台北報導

剛在溫布頓拿下生涯第四座大滿貫冠軍獎盃的詹詠然返台不久，今(7/29)帶著世界冠軍的風采，與妹妹詹皓晴拜會從小贊助她們征戰世界各地，猶如生命中貴人的「王叔叔」東森集團總裁王令麟，感謝東森長達15年來的支持與鼓勵，這份心意令王令麟激賞，並大讚：「世界冠軍蒞臨也是我們ETtoday的榮耀，尤其詹家姊妹堅定逐夢的精神，是現代年輕人的希望與榜樣」。

▲詹詠然及詹皓晴姊妹將世界冠軍獎盃帶到《ETtoday新聞雲》與東森總裁王令麟分享榮耀。（圖／記者徐文彬攝，下同）

「詠然、皓晴世界第一，東森永遠為你加油！」在ETtoday新聞雲受到上百位記者、小編高呼口號鼓勵，詹詠然和詹皓晴也特地帶著溫布頓冠軍獎盃及伊斯特本水晶杯分享世界冠軍級的榮耀。詹詠然表示，「非常感謝王叔叔從14歲開始支持我們，總是在我們最需要的時候當起支柱，這份關懷不只是獎助學金，還有生活上他也常以聖經的故事、職場上的歷練鼓勵我們，讓我們一路上都深刻感受王叔叔話語中的力量。」而詹皓晴也對ETtoday的熱烈歡迎表示相當驚喜，他知道很多人都是以自己的方式默默鼓勵及關注倆人的成績，而這些加油打氣都將化為比賽時的動力。

▲詹詠然拿下生涯第四個大滿貫，與王令麟分享溫布頓網球錦標賽冠軍獎盃。

▲詠然與皓晴姊妹連袂出擊拿下伊斯特本國際網球賽冠軍水晶杯。

從小看著詹家姐妹長大的王令麟，對於倆人今日的成就，大讚不簡單！因為運動員必須腳踏實地、憑藉自己的努力不懈才有所成長。儘管先前世大運曾鬧出輿論風波，但王令麟肯定詹詠然當時的選擇，鼓勵她們格局看遠看大，在國際間拿到好成績、為台灣爭光才是重點。而近期樂當網紅的王令麟也拿出最近經營ETtoday的心得，鼓勵詹詠然平時多拍短影片經營社群，不論是比賽實況或私生活直接用最真實的情緒感染網友，透過社群互動擴散第一手消息，強化粉絲黏著度。

聊到如何面對挫折、調適比賽心情時，詹詠然認為學會與壓力共存很重要，舒壓放鬆完也要同時檢討自己，才能從每次失敗中獲得進步。對此王令麟相當肯定詹詠然用正能量面對挫折的態度，也分享他自己在面對挫折時，會用正面思考，感謝上帝給予失敗當歷練，商場和賽場上一樣總是有輸有贏，建議大家可以多寫日記，不論好壞把優缺點通通都寫下來，往往心情會在書寫的過程放鬆，並獲得力量繼續向前看。

愛護詹家姊妹猶如自己女兒 王令麟分享容光煥發秘訣「自然美」

姊妹倆送給王令麟溫布頓紀念毛巾及網球帽時，詹詠然注意到這次碰面王令麟顯得容光煥發、氣色極佳，王令麟大方分享自己最近愛上自然美水光標靶療程的保養心得，並貼心地為愛漂亮的詹家姊妹準備好自然美年輕系列產品，讓他們征戰世界各地時不必擔心肌膚保養的問題，並大方贈送兩人各10條自然美防曬乳。詹詠然聽到非常高興地表示，身為運動員一整天在大太陽下，一天至少要擦3次防曬，但不透氣的防曬乳經常造成毛孔阻塞、狂長粉刺，接下來一定會帶這款成分天然、溫和的自然美防曬乳前往美國比賽時使用，有了王叔叔的防曬秘器加持，一定美得自然、擊出漂亮成績！

▲東森慈善基金會董事長王令麟從2004年起開始贊助身為921受災戶、當時年僅14歲的詹詠然。





▲2013 年、2015年詹詠然與皓晴與王令麟董事長分享榮耀 。

王令麟與詹氏姊妹交情甚好，過去私底下常相約球場打網球，詹詠然也曾數度公開表示，「和王叔叔就像是一家人，每次碰面溫暖的互動，都成為比賽期間相當重要的精神支柱。」而這番緣分可追溯自2004年，當時是九二一受災戶身分的詹詠然、詹皓晴便獲得東森獎學金，並持續由東森集團贊助至今已有15年之久。這幾年在國際比賽屢傳捷報，球技精湛，在國際網壇已成世界之光。兩姊妹早在網壇萌芽階段，就獲得東森基金會贊助支持，長年在球場比賽之空檔，也懂得感恩回饋，不忘把冠軍盃殊榮與東森集團創辦人王令麟分享，並多次參與東森慈善基金會舉辦的公益活動，如今已是世界冠軍的詹家姊妹，更成為愛運動的原民孩子們努力的目標。

▲旅日女棋王謝依旻每次回台都會拜會長期贊助支持她的東森集團總裁王令麟。

除了詹家姊妹，東森集團長期贊助支持年輕人在國際上為台灣爭光，還包括網球國手盧彥勳、旅日女棋王謝依旻...，東森獎學金讓有夢想、有實力的台灣青年，能夠無後顧之憂地在世界各地打國際盃，勇敢追逐自己的夢想、更持續讓世界看見台灣！

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