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首度開進社會住宅！超商「公益新店型」助身障者當店員

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▲▼超商「公益新店型」 。（圖／業者提供）

▲全家林口守護店設點於世大運選手村改建而成的社會住宅，其為非營利組織勝利基金會加盟經營，成為全台首家進駐社會住宅的便利商店。（圖／業者提供）

記者曾婉婷／綜合報導

為持續拓展身障者完善就業機會與環境，全家便利商店今天（29日）與勝利基金會正式宣佈，攜手新北市政府開設「林口守護店」，為全家與勝利基金會第6家身障團隊便利商店，更是全台唯一進駐社會住宅的便利商店，除了成為身障夥伴就業新據點，更同時滿足當地居民日常消費需求。

根據衛福部2019年最新統計，全台身心障礙者超過117萬人，然勞動部統計顯示，截至4月底全國義務機關實際進用身障者約8.3萬人，顯見身心障礙者就業機會仍匱乏。對此，為協助身障夥伴創造就業舞台，全家自2011年起即與勝利基金會合作開設身障便利商店。

全家指出，去年重新擬定虛實通路資源整合、外顯性標籤化及既定的工作SOP轉化重製、三大策略，打造5家全台首見的公益新店型，進而帶動5家公益店舖業績較前年成長116%，其營收所得則為勝利基金會受助對象資金來源，讓便利商店成為身障者自給自足的就業場域。

而今年全家與勝利基金會再突破，透由新北市政府勞工局協助，成為首家進駐林口社會住宅的便利商店。同時，也於實體店舖設置勝利公益專區、虛擬電商全家行動購導入勝利經營的社企商品，使消費者更容易接觸社企商品。

全家說，除了新開幕的林口守護店，其餘5間身障便利商店則為台大二活店、松醫店、敦中店、新店新百合店、汐止福全店五間店舖，合計共任用達59位身障夥伴。

另外，全聯慶祥慈善基金會則與財團法人台北基督教女青年會攜手合作「物資銀行-身心障礙婦女類專案」，繼107年開始合作，今年邁入第二年，全聯慶祥基金會日前也特別捐贈禮券42萬元幫助弱勢身障婦女，補足其生活所需。

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關鍵字：超商,便利商店,全家,公益

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