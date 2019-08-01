善耕365／你我傳遞愛延續走往幸福的勇氣　桃姊妹格子舖

圖、文／善耕365

（資料/照片來源：愛筵社會服務會─桃姊妹格子舖、拾穗關懷協會）

一踏進桃姊妹格子舖－自造創客的工作室，立馬被松玲社工爽朗的笑聲所吸引，讓人倍感親切，這或許就是身為社工師的特質與天賦。協會麻雀雖小五臟俱全，小小的但很溫馨，有幾張木桌讓人可以休息，有一個角落充滿各式各樣的玩具，是孩子們的秘密基地，牆上掛著幾幅媽媽們結合專長的作品，似乎在這裡，人與人之間距離又更近了些。

兩位社工仔細地招呼著我們，訪談也伴著歡笑聲逐漸開始……

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「在認識桃姊妹格子舖之前，必須先知道拾穗關懷協會與愛筵社會服務協會

因為有拾穗服務的受暴、弱勢跟原住民婦女等所組成的愛筵，才有桃姊妹格子舖」



起源 ─ 拾穗關懷協會



當初，一群社工事務所服務家暴個案的社工，由於政府希望他們能夠多服務原住民鄉鎮的受暴個案，但要服務原鄉的受暴婦女實在有難度，其中最大阻礙是資源少，加上工作地點距離平地至少一個小時以上的車程，諸多不便之下，使得原鄉受暴婦女較少被照顧到，面對如此的窘境，這群社工做出了一個決定……。

沒資源又要做，那該怎麼辦

礙於社工事務所無法募款，為此，這群社工師成立─拾穗關懷協會，主要目的是為了解決資源募款的問題，再將這些資源帶到山上去。做了一段時間之後，拾穗開始關注到婦女權力發聲的議題，他們希望婦女能夠為自己發聲，也發現有許多婦女是困在家暴中無法脫離出來，因為如果離開這個家或結束這段婚姻，同時是放棄經濟來源，而她們也已經為了照顧這個家離開職場好幾十年，失去經濟自主的她們，要離開只能說難上加難。

拾穗婦女自立工房，一個受暴婦女重生的機會

拾穗婦女自立工房，讓婦女透過製作織品、羊毛氈等來轉移注意力，在扎羊毛氈的過程中，每一針對受暴婦女都是一種情緒的抒發。然而，除了婦女專長的培育外，更帶著她們去擺攤，許多婦女從一開始不敢接觸人群到後來自發性的去擺攤，因為，當商品售出時，對她們是一種肯定與支持，證明自己是一個值得擁有稱讚與能力的人，這對受暴婦女或是弱勢家庭而言，是一個無比重要的力量。

萌芽 ─ 愛筵社會服務協會

有了拾穗，讓「愛」「筵」續



愛筵社會服務協會是由山上婦女所組成的協會，經過拾穗的訓練，婦女們準備好了，愛筵也正式成立！

「愛筵」出自於聖經，是共享豐盛、彼此服事與互助的意思，希望把資源帶來這個土地，讓這裡的人們能享用這些資源。此時，拾穗慢慢退場，成為最強力的後盾，著手培養婦女專業知能的課程，往社工師這條路邁進，讓這群婦女透過自己的力量來幫助、回饋自己及部落。現在，愛筵山上復興鄉聚點的第二位社工正是拾穗培育出來的婦女。



茁壯 ─ 桃姊妹格子舖

「培育單親者從過去的經驗中，找到自己的第二專長」





有鑒於拾穗婦女自立工房的成功案例，桃園市政府社會局希望愛筵能將服務對象拓展到單親、弱勢家庭、原住民、身障家庭等，於是愛筵協會承接桃姊妹格子舖方案，一個專屬桃園的服務專案。「桃姊妹格子舖」是由社團法人愛筵社會服務協會與桃園市政府社會局支持，培力單親、受暴婦女的公益服務計畫，協助弱勢家庭推廣自身產品，讓她們能靠自己自立。

每個工坊的產品，不僅是媽媽們一針一線、純手工完成的，每個格子背後都有她們努力、感動的故事。有別於其他庇護工廠，桃姊妹最大的不同在於，不會侷限個案只能賣或做工坊指定的商品，是讓她們從過去生命經驗及專長，發展一個屬於自己的工作坊，從名字發想到商品呈現與銷售都由婦女自己來，讓她們知道自己是有能力養活自己與孩子。此外，商品所得更是100%回饋給個案，讓愛不會被瓜分，桃姊妹始終扮演著協助的角色，看著服務家庭日益成長與穩定，這比什麼都重要。



滿足每一個願望─心願樹





協助單親媽媽們發展屬於自己的工作坊之外，每個月不定期舉辦2-3次活動或講座，要舉辦什麼全來自孩子與媽媽們的「心願樹」，寫下自己的期待想上的課程或活動，協會再媒合相關資源，不僅媽媽們能學到豐富知識或是有趣的手作課程；小孩的願望也通通滿足，像是控窯、露營等活動，親近大自然，同時也增進親子間的互動。



關於麗卿媽媽，松玲社工這樣說





桃姊妹目前服務大約40個單親家庭，其中加入一年左右的新成員麗卿媽媽，讓她印象最深刻，松玲社工微笑望著麗卿媽媽說：「麗卿不僅今年榮獲模範母親，在經營工作坊這部分，更是少見的帶著孩子一同努力，與孩子一起成立kiss魚手作甜點烘焙坊，這也打破許多人都覺得單親家庭的父母與孩子關係不好這件事情，誰說撐起家的一定是單親爸媽，可以是跟孩子一起啊！」

「一路以來麗卿媽媽的成長，有目共睹」

剛加入桃姊妹時的麗卿媽媽，始終圍繞著孩子的問題打轉，一心渴望獲得解決的辦法，在這過程中把自己縮得很渺小，而忽略自我照顧的重要。隨著參加講座、工作坊以及社工們的陪伴，麗卿媽媽意識到有一個狀態好的媽媽，對孩子才是好的－「愛孩子，更要多愛自己一點。」

(文章原網址：愛傳遞在你我之間，延續走往幸福的勇氣：桃姊妹格子舖)