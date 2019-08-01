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南投7/31再降冰雹！午後對流雲旺盛慎防雷擊、強降雨

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記者白珈陽／南投報導

隨著午後對流雲旺盛，7月31日南投再度降下冰雹，包括魚池鄉、南投市、中寮鄉、名間鄉等地，都有下冰雹的情形發生。有民眾興奮的拍下影片PO上網分享，一顆顆珍珠大小的冰雹紛紛從天而降，劈哩啪啦的打在農用車上；也有民眾表示，家中毛孩從未見過此景，為了找地方躲藏還弄倒了椅子，十分逗趣。

▲7月31日午後對流雲旺盛，南投部分地區降下珍珠大小的冰雹。（圖／民眾提供）

▲7月31日午後對流雲旺盛，南投部分地區降下珍珠大小的冰雹。（圖／民眾提供）

繼6月之後，中央氣象局7月31日針對包括南投縣在內等5縣市，再次發布大雷雨特報，而南投縣魚池鄉、南投市、中寮鄉及名間鄉等地，昨日下午3時許，珍珠般大小的冰雹隨著大雨落下，持續了2到3分鐘，住在名間鄉松柏嶺的民眾興奮的將此景錄下，PO上臉書「南投人聊天室」與網友分享，引起熱議。

有民眾在影片底下留言，由於家中寵物生平沒見過下冰雹的情形，一聽到外頭地板、家中屋頂傳來劈哩啪啦的聲響，立刻鑽到椅子底下想要躲藏，反而弄倒了椅子，模樣十分可愛；也有民眾表示，在冰雹降下之前，他就感到天氣「怪怪的」，近3時原本還很熱，但將近4時空氣就變冷風，接著下大雨，最後就下起冰雹來。

▲珍珠般大小的冰雹打落在車頂上成了碎冰。

▲珍珠般大小的冰雹打落在車頂上成了碎冰。

日月潭氣象站表示，冰雹常伴隨在午後對流強的天氣發生，屬於強烈對流降雨，當有強烈上升氣流時，水滴到高空遇冷結冰，就會往下墜，再經由上升氣流不斷抬升，經反覆多次後，重力大於升力，冰珠掉落就成了冰雹。

氣象局提醒，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪（河）水暴漲，排水不良區域則易發生淹（積）水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流，請民眾注意自身安全。

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關鍵字：南投,冰雹

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