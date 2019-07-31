你的腿漂亮嗎？歡迎參加2019埔里美人腿公主選拔　16歲以上就能報名

▲埔里美人腿節「美人腿公主」選拔活動即日起開放報名，歡迎民眾踴躍參加。（圖／埔里鎮農會提供）

記者白珈陽／南投報導

埔里美人腿節「美人腿公主」選拔停辦2年後，2019年風華再現，將於9月13日在埔里鎮農會農村休閒酒莊，再次盛大舉辦美人腿公主選拔活動，即日起開放報名至8月23日止，第一名還有獎金10萬元！為嚮應環保，報名方式一律採用「網路報名」，對自己美腿有自信的民眾歡迎踴躍參加。

筊白筍因外型潔白清脆，又被稱為「腳白筍」或「美人腿」，埔里鎮農會為推銷在地高品質的筊白筍，在2006年起已連續舉辦10年「美人腿公主」選拔活動，但在2016年時因埔里筊白筍知名度已在全世界打開，多方考量後進而停辦，直至2019年才又再次盛辦，而獎金也延續2年前的10萬元，盼將再次捲起一波「美人腿」風潮。

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比賽不限參賽者的國籍或居住地，年滿16歲的女性、但未成年須經家長同意方可參加活動，獎金第一名10萬元、第二名5萬元、第三名3萬元，另外，獲選的12名佳麗將可拍攝2020美人腿月曆。

茭白筍屬於根莖菜類，主產地集中在大陸、台灣、馬來西亞、越南、印度等亞洲地區，因具爽脆鮮嫩口感與風味，深受國人喜愛食用。台灣茭白筍栽培多採水田方式，主要產期為夏、秋兩季，是台灣颱風季節重要的蔬菜。

南投縣府農業處長陳瑞慶說，美人腿公主選拔停辦2年，而2019年縣府結合農會、公所及社區、農民整合茭白筍產業發展現況，再次展現茭白筍生產，如光照技術、產期調節、外銷保鮮冷藏、複合經營與產銷經濟發展，朝產官學合作模式，盼兼顧理論與實務，落實農業政策。

比賽網址：www.facebook.com/events/507165176688525/

▲埔里美人腿節「美人腿公主」選拔活動即日起開放報名，歡迎民眾踴躍參加。

