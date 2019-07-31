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振奮！日月潭副所長心肌梗塞昏迷　警員飛馳搶救終於平安出院

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▲日月潭派出所副所長陳琪瑜（右2）12日突心肌梗塞發作，所內同仁賴柏諭（前排左2）緊急施以CPR，成功將陳從鬼門關前拉回。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲日月潭派出所副所長陳琪瑜（右2）12日突心肌梗塞發作，所內同仁賴柏諭（前排左2）緊急施以CPR，成功將陳從鬼門關前拉回。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／南投報導

南投縣魚池鄉日月潭派出所副所長陳琪瑜，12日值勤時自覺身體不適，請假自行開車回家休息，不料途中心臟忽然傳來陣陣劇痛，昏迷前緊急通報所內同仁協助，警員到場時發現他身體抽搐、呼吸心跳逐漸微弱甚至停止，經CPR、救護車電擊心臟，送醫治療後終脫離險境，並於日前平安出院，預計9月初就可重返工作崗位。

集集警分局表示，陳琪瑜12日執勤時就感到身體不適，原本認為狀況許可，才讓他自行開車返家休息就醫，未料行經大雁隧道前時，陳忽然出現強烈心絞痛，所幸沒有馬上失去意識，還能撥打電話向派出所求援，而當時2位執勤員警賴柏諭、林筠臻獲報後，立刻飛馳救援。

到場後發現，陳出現身體抽搐現象，並呼吸心跳逐漸微弱甚至停止，賴員緊急施以CPR，林員則向119求救並負責警戒，待救護人員到達時趕緊將陳抬上救護車，送往埔基醫院急救。在護送途中，不斷對陳施以心臟電擊，維持生命跡象，到達醫院經手術裝設心臟支架後，陳總算脫離生命危險。

最後陳終於在日前平安出院，並返家休養，恢復情況良好，預計9月初就可回到工作崗位，繼續為民眾安全服務；此外，集集分局也公開表揚賴、林2員，認為他們面對危機處置得宜且臨危不亂，能在關鍵時刻施以正確舉動，直至救護人員接手，完成救援任務，分別給予2人嘉獎一支，並勉勵其他同仁也能在危急之際做出適當處置。

▲日月潭派出所員警賴柏諭（左）、林筠臻（右）獲集集分局公開表揚，給予嘉獎一支。

▲日月潭派出所員警賴柏諭（左）、林筠臻（右）獲集集分局公開表揚，給予嘉獎一支。

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關鍵字：南投,日月潭,魚池鄉

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