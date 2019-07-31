南投興建首座兒少多功能館　盼減輕民眾育兒負擔

▲南投縣兒少多功能福利館30日上午動土，縣長林明溱（左2）、立委許淑華（右3）到場共襄盛舉。（圖／南投縣政府提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣府斥資5000萬元，在南投市家扶中心對面土地興建「兒少多功能福利館」，30日上午動土，完工後除可供地方居民使用，也將設立全縣第一座公私協力托嬰中心，可收托40名嬰幼兒，透過平價托育，減輕家長照顧負擔，提升南投縣友善育兒環境。

縣府表示，南投縣市內有超過9成的嬰幼兒都是由家長或親屬負責照顧，為減輕壓力，除新設兒少多功能福利館，也將設置南投市公共托育家園及竹鹿區綜合社會福利館，並委外經營托嬰中心，盼透過官民合作創造更好的托育服務。

兒少多功能福利館面積約1296平方公尺，1樓為里民中心及辦公室，有戶外休閒空間、社區活動中心，提供社區居民活動聚會及休閒場所；2樓為兒童及青少年福利服務中心，設置團體活動室、團練室，作為供青少年展覽、表演或辦理大型活動的文化交流場所，並將進駐專業社工，推動社會安全網工作；3樓托嬰中心可照顧40名嬰幼兒，讓父母安心工作；四樓則為倉儲空間。

▲南投縣兒少多功能福利館完工後，將成為首座托育中心，推動平價托嬰減少家長負擔。

南投縣長林明溱說，社會福利是南投發展的第一優先，縣內目前尚無托育中心，縣府2016年起籌措約5000萬元經費，建設兒少多功能福利館，該用地原為保護區，經過都市計畫變更為機關用地，如今順利動土興建，預計明年底完工，完成後將為市民帶來更多的福利。

動土典禮由林明溱主持，立委許淑華、馬文君、縣議員賴燕雪、張維華、張嘉哲、莊文斌、于秀英、市長宋懷琳及許多地方代表、里長、里民都出席共襄盛舉，顯見該館對社會福利及人民權益的重要性。