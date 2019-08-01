草屯百元哥出沒！鎖定國中生「不給錢不放行」　女學生付鈔脫身嚇爆哭

▲南投草屯百元哥出沒，專挑國中生下手。（圖／翻攝臉書「草屯人」）

記者莊智勝／南投報導

南投縣草屯鎮第一銀行前近日出現一名「中年百元哥」，有家長在臉書地方社團PO文，表示該名男子行徑怪異，專門鎖定國中學生「攔路要錢」，要求對方掏出100元，否則拒不放行；目前已知至少有3名國中生受害，其中一名女學生被攔下後付錢脫困，嚇到爆哭。警方指出，現已接獲民眾報案，正在調閱監視器追緝中。

「不給錢就不讓你走！」家長在臉書社團「草屯人」PO文控訴，第一銀行附近近日有名「百元哥」出沒，專門鎖定學生路人，見對方年幼可欺，便上前攔路並開口索要100元；有2名國中男學生被攔下後嚇得手足無措，驚慌告訴對方「身上沒錢！」但百元哥仍不放棄，改口「50元也行」，最後2名男學生只好1人掏出1枚50元銅板，湊足百元後才得以脫身。

除了2名男學生受害外，還有另名落單國中女學生也同樣遭到百元哥攔路，當時因過於害怕，只好順從對方乖乖掏出百元鈔票，在見到百元哥離去後，女學生恐懼情緒當場潰堤，嚇到爆哭。

草屯警方指出，目前已經有接獲民眾報案，警方也已受理，正在調閱監視器畫面釐清「百元哥」身分中；初步了解，該名男子年約中年，騎著一部紅色機車在街頭閒晃。警方除提醒民眾多加注意外，也承諾將會加強巡邏，以免再有年輕學生受害。