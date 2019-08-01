獨／奉蔡英文令！國安局2日親上火線　邱國正報告私菸案總體調查

▲邱國正記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

針對國安特勤私菸案，總統蔡英文已下令，新任國安局長邱國正在一週內交調查報告。據了解，國安局將在2日舉行記者會，針對該案件向國人進行總體的報告，這是蔡英文任內首次國安局舉行記者會，上一次則要追溯到8年前的2011年，國安局罕見地站上第一線，也凸顯了蔡英文要求徹底查辦私菸的決心。

在國安特勤走私菸案鬧得滿城風雨之際，蔡英文政府的處置也有節奏，首先，府方先表達總統第一時間趕到震怒的立場，支持嚴辦到底，要求各個單位配合檢調調查。接著，主責單位主官國安局長彭勝竹請辭獲准、總統府侍衛長張捷轉任陸軍司令部委員。

在幹部方面，原副侍衛長柳惠千被記1大過、1小過，另外永和警衛室主任林國欽少將被記1大過、總統府侍衛室警衛主任陳逸夫少將也1大過。

緊接著在國安系統的整頓上，蔡英文也欽點素有「治軍嚴謹」之稱的邱國正接掌國安局外，也核定被外界認為個性「剛毅」的憲兵指揮官鍾樹明中將任總統府侍衛長一職，就仰賴他們組成「救火二人組」，整頓國安特勤系統。

另外，蔡英文在上個月25日任命邱國正為國安局長時，更直接公開下令，要求他在一週內提出報告。對此，邱國正奉令行事，據了解國安局將在2日罕見舉行記者會，並由邱國正親自主持，在國安局特勤中心舉辦，主要針對私菸案事件，向國人做整體性的報告。

事實上，回顧蔡英文任內的國安系統，在彭勝竹主導的國安局醜聞負面事件頻傳，侍衛室也多次發生兩性營規、違紀等情事，但都未曾舉行記者會，本次私菸案，也成為蔡英文任內第一次國安局舉行記者會。

若再把時序回前推，國安局上一次舉行記者會，是在8年前的2011年，時任的國安局長蔡得勝被指控，上任以來出國次數頻繁，甚至有涉及所謂浮報差旅費的問題，遭到當時的特偵組立案調查，他當時舉行記者會自清，強調這是對他人格的最大污辱，甚至直呼，「這點錢值得貪污嗎？」

▼總統蔡英文。（圖／記者張一中攝）

