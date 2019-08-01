幕後》郭柯結盟條件：郭台銘要先說服柯文哲「能贏」才能合

▲台北市長柯文哲。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲決定組黨，由心腹、市府顧問蔡壁如親自向內政部遞交組黨申請，並預計在8月6日，也就是他60歲生日當天宣布成立「台灣民眾黨」。據透露，但在宣布組黨後，柯文哲參選2020機會已大大減低。

對於是否要與鴻海集團創辦人郭台銘合作，柯營幕僚保釋，仍要等兩強正式面談後才能確定，但其實柯文哲對於挺郭仍有疑慮，重點是郭台銘要能說服柯，他能「贏」。

郭台銘投入國民黨內初選後掀起旋風，近乎無上限力砸重金的選舉手法話題不斷，但最終卻仍以不小的差距落敗，隨後便神隱出國「沉澱」。但同一時間，國內「郭柯配」傳聞卻甚囂塵上。

柯營幕僚坦言，本來就跟郭台銘有溝通的對口，不諱言表示雙方一直都有再做溝通，但都還沒定案，也僅是代理人交流的形式，郭柯合不合茲事體大，應該要郭台銘、柯文哲雙方坐下來面對面談，才會實際了解雙方的想法。

幕僚直言，柯文哲對韓國瑜不放心，無法接受韓掌舵國家發展，與民進黨間的關係又幾近撕破臉，又對蔡英文執政沒有信心。在不願支持韓、蔡的考量下，柯才思考出馬參選，但卻又放不下市政、不願背上「落跑市長」罵名。這個問題如何解決？就是要有一個夠強的人出馬。而兼有資源與話題性的郭台銘，柯文哲屬意的正式郭台銘。

幕僚表示，在柯文哲眼中，選舉就是金錢遊戲，對郭台銘的落敗其實有點出乎意料。對於挺不挺郭？柯營幕僚分析，若郭台銘在國民黨初選順利勝出，那對於選總統搖擺不定的柯文哲將「定槌」，支持郭，但郭落敗後也讓柯對於郭的實力打上問號。

對於郭台銘的動向，幕僚坦言，有聽聞郭對於參選躍躍欲試，但以郭台銘大老闆的個性，是否願意承擔輸第二次的風險？但這些都只是傳言，沒有親自接觸到郭本人其實都說不準，如今郭也已回國，雙方會加緊步伐安排會面，以利後續安排。柯幕僚也盼郭董在國外潛沉的這段時間，能做出決定，「不論選或不選，郭台銘總是要做一個決定」，對於柯未來規劃也是好的。

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