秋冬旅遊「平假日每房補助1千元」　一張圖看懂4種優惠方案

▲擴大國旅秋冬計畫。（圖／交通部提供）※點圖可放大

記者胡順惠／台北報導

中國大陸今日開始首度限制陸客來台自由行，47個城市都會暫停核發通行證，消息一出，交通部長林佳龍立即提出，第四季將投入36億元救國旅。交通部觀光局至行政院會報告「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫獎助內容」，共有團體旅遊、自由行旅客、觀光遊樂業入園優惠、公協會觀光活動優惠等四方案，補助時間不分平假日，補助金額提高到1000元，12歲以下兒童也受惠。

據觀光局規劃，方案一為團體旅遊優惠，民眾參加旅行社團體小鎮本島旅遊，每人每日獎助500元，每團獎助上限3萬元，每團10人以上，每家旅行社上限20團；另外，民眾參加旅行社團體小鎮旅遊於本島、離島（金馬澎）、長天數旅遊、入住星級旅館、參觀觀光工廠/休閒農場、60歲以上樂齡族或企業員工旅遊等，每人每日獎助500元或1000元。

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▲▼旅遊示意圖。（圖／記者賴文萱攝）

方案二為自由行旅客住宿優惠，周日至周五每房獎助1000元，每人優惠1次，加碼到離島（金馬澎）不分平假日每房獎助1000元，每人多優惠1次。

方案三為觀光遊樂業入園優惠，不分平假日由觀光局補助350元，餘額業者吸收，自由行旅客12歲以下兒童不分平假日每人免費入園1次。

方案四為獎助旅行業、旅宿業、遊樂業或相關公協會辦理觀光優惠活動，經費總額5000萬元，補助活動費用上限80%，上限每案100萬。

觀光局指出，實施期間為9到12月，團體旅遊優惠經費4.5億元，自由行住宿優惠29億元、觀光遊樂業入園優惠2億元、觀光活動優惠0.5億元，共36億元，其中18億元由觀光發展基金支出，另18億元由行政院協助。交通部預期，可以帶動768萬人次出遊，直接與間接觀光效益有256億元。