　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

去年外國遊客1100萬！蔡英文：台灣對大陸觀光客的依賴再降低

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲蔡英文總統迴廊談話。（圖／記者劉亮亨攝）

▲蔡英文總統迴廊談話。（圖／記者劉亮亨攝）

記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

針對中國大陸國家主席習近平在1日前往軍委聯指中心視導正在進行的解放軍年度軍演，總統蔡英文中午12時將在總統府發表迴廊談話，同時也會就國內時事，包括台北市長柯文哲組黨一事回應。

對於陸方片面取消47個城市對台自由行，蔡英文認為，中國大陸把觀光客當成政治工具，只會讓台灣人反感，觀光不該被政治化，政治化的觀光也不會穩定發展。

蔡英文說，早在幾個月前，就已經告訴行政部門要做好準備，選舉即將來臨，依據過去經驗，中國大陸會有限制觀光客的做法出現，她感謝行政院和交通部，第一時間就能把預先做好的規畫提出來，並在今天的院會中拍板，正式向國人報告相關方案。

蔡英文也指出，這幾年政府持續開發國際觀光客，去年達到一千一百萬的旅客，對於中國大陸觀光客的依賴再降低，也讓外國旅客的來源更加多元均衡，有助於整體產業結構上更健康，能夠抗拒政治的操作，同時新提出的方案，也能夠擴大內需增加消費，有助於觀光產業裡中小型業者能夠生存及轉型。

蔡英文批評，中國大陸的這個決策是錯誤的，看到很多年輕陸客來台體驗自由民主，體會上網不受限制的環境，如今卻因為這項政策讓他們權利被剝奪，「有人說這是精準打擊民進黨的要害，事實上，我們覺得它影響的是不分黨派的業者」。

ET快訊
內診挖屁股！20歲妹「詭笑呵呵呵」：超癢　醫拔出手…下秒尷尬
快訊／高雄大雷雨「8625戶停電」！岡山、梓官、橋頭搶修中
開第二槍！陸傳9月起「擴大限縮陸客團」　明公布配額...學者

關鍵字：陸客,觀光,旅客,旅遊,暖冬補助,暖冬遊,蔡英文

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

陳水扁不信初選民調　蔡英文喊話獨派：團結打拼才有勝選機會

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度8萬網友湧臉書致意

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

快訊／賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

快訊／中華民國「地區」惹議　韓國瑜斥：口誤卻被猛打

卡住了啦！車子「前後被夾攻」無法動　浩克男霸氣扛車尾...路人原地看傻眼

體驗街友生活幫賣爆米香換食物　他吃飽喝足受恩惠：我很滿足！

停車「鑰匙沒拔」...3天都沒被偷 外國人驚喜：台灣的善良超誇張

揪人！3億「KTV摩鐵」百元唱　50坪萬首歌還有維棋浴可洗

歐告跳水田想揪同伴「鬆一下」　鄉音爸秒崩潰激動喊：不不不！

貪玩熊貓寶寶「不想回家」裝可憐 拚命抓木桿拒投降...遊客全笑翻

水樂園「設定錯誤」掀2m巨浪海嘯 遊客肋骨、大腿全斷...慘釀44傷

迪麗熱巴台下練歌頻頻走音　華晨宇聽完笑了：妳這樣不能上台

溢出來就乾杯、菜園果園動物園　五款炒熱氣氛必備「喝酒小遊戲」

唐禹哲爆秘戀《料理高校生》混血嫩妹！　小13歲愛火從北京燒回台北

柯文哲市府開組黨記者會　陳水扁批：違背「黨政分際」

驚！鳳山溪變「牛奶河」　排水道染成乳白色還飄惡臭

顧人性重親情放寬兩岸探親　新住民迫不及待送件

批柯文哲「組黨只要經紀部門」　連勝文429字告白：祝柯能咬住民進黨

評／柯文哲一個轉念　組黨化身2020關鍵變數搶盡鎂光燈

去年外國遊客1100萬！蔡英文：台灣對大陸觀光客的依賴再降低

郭台銘走過總統初選　曾馨瑩心疼：與人為善　不再批評

去年投柯文哲當市長　時代力量議員：我會將總統票投給蔡英文

林昶佐退出時力　曾柏瑜痛心：為何留不住優秀夥伴？

管碧玲：「台灣民眾黨」不是不能用…　但意義不同

41公斤陳妤露超美川字線　發夢想「增重養肌」目標45

賓士新一代「圈粉神車」CLA正式上市　唱跳天王潘瑋柏跨刀站台

U12世界盃／古巴4番休兵後回穩　4支4開轟最愛同鄉阿布瑞尤

6月刷卡3,282億創下歷史新高　雙狗卡發威..台新銀發卡數衝第一

《親愛的，熱愛的》中國地圖缺台灣　男女主角：一點都不能少

柯文哲市府開組黨記者會　陳水扁批：違背「黨政分際」

上完廁所驗尿瓶「黃色→透明」　毒蟲電話炫耀調包又被抓回去

中職／羅力宰制中職卻上不了大聯盟　伯納分析主因

瓦拉米步道口小黑熊找到了！　紅外線監測影像發現母熊帶小熊

因為胡瓜！阿翔謝忻「沉寂50天」有望合體復出

政治熱門新聞

快訊／時代力量林昶佐退黨　下午..

快訊／跟進林昶佐退黨？ 時力洪..

祖墳爆違法！李佳芬叔無奈喊：選..

郭柯合加這關鍵兩人　鍾小平：這..

快訊／林昶佐：即刻退出時代力量..

高嘉瑜晚間求證　柯P回「一句話..

4字成「最大心魔」！柯P心腹：..

柯P組黨FB被灌爆　10小時刷..

柯文哲確定組黨！　8月6日組「..

幕僚透露郭台銘向韓國瑜開條件...

柯文哲突組黨…美女財經專家：2..

快訊／洪慈庸召開記者會：不退黨

若藍營重返執政　吳敦義：可依兩..

柯P：組黨目標進軍國會　批帶職..

更多熱門

相關新聞

林佳龍：用國際旅客補足陸客缺口

大陸從今（1）日開始停發陸客來台自由通行證，交通部長林佳龍立即推出36億元的秋冬補助。他受訪時表示表示，之前已經研判下半年陸方可能停止陸客來台，陸客缺口能從國際旅客補回來，希望觀光客人數能突破1120萬人，國旅也能增加768萬人次，創造256億元效益，早有因應，希望化危機為契機。

彭博作者：蔡英文要感謝北京誤判情勢

柯文哲組黨重傷誰　郭董會上「台民黨」這輛車嗎？

陸客自由行喊卡　國台辦回應了

陸客自由行喊卡　仍有三撇步成行

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

她吃藥睡死　起床「手被蟑螂咬」

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

快訊／時代力量林昶佐退黨　下午1點記者會說明

買3支烤玉米！老闆炸催淚彈　5句暖哭他

快訊／李鍾碩爆與Hello Venus權娜拉熱戀中！

他結帳掏1千女友付50　找零引發分手危機

韓暖男演員性侵「被判刑5年」！

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！

紅牌重機高速自撞　騎士送醫不治

500元賣女友！他躲床下聽全程：結束換我

全台第1間「手搖店」是誰？網友答案一面倒

今午後雷雨明顯！雙颱下周可能接力生成

影／保時捷被拖　5秒墜毀全紀錄

學生妹傳：要不要晨操？教練訓導處「忘情衝刺」

弟繫繩搭電梯...下秒被甩飛「上吊」

更多

最夯影音

更多

卡住了啦！車子「前後被夾攻」無法動　浩克男霸氣扛車尾...路人原地看傻眼

體驗街友生活幫賣爆米香換食物　他吃飽喝足受恩惠：我很滿足！

停車「鑰匙沒拔」...3天都沒被偷 外國人驚喜：台灣的善良超誇張

揪人！3億「KTV摩鐵」百元唱　50坪萬首歌還有維棋浴可洗

歐告跳水田想揪同伴「鬆一下」　鄉音爸秒崩潰激動喊：不不不！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面