去年外國遊客1100萬！蔡英文：台灣對大陸觀光客的依賴再降低





▲蔡英文總統迴廊談話。（圖／記者劉亮亨攝）

記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

針對中國大陸國家主席習近平在1日前往軍委聯指中心視導正在進行的解放軍年度軍演，總統蔡英文中午12時將在總統府發表迴廊談話，同時也會就國內時事，包括台北市長柯文哲組黨一事回應。

對於陸方片面取消47個城市對台自由行，蔡英文認為，中國大陸把觀光客當成政治工具，只會讓台灣人反感，觀光不該被政治化，政治化的觀光也不會穩定發展。

蔡英文說，早在幾個月前，就已經告訴行政部門要做好準備，選舉即將來臨，依據過去經驗，中國大陸會有限制觀光客的做法出現，她感謝行政院和交通部，第一時間就能把預先做好的規畫提出來，並在今天的院會中拍板，正式向國人報告相關方案。

蔡英文也指出，這幾年政府持續開發國際觀光客，去年達到一千一百萬的旅客，對於中國大陸觀光客的依賴再降低，也讓外國旅客的來源更加多元均衡，有助於整體產業結構上更健康，能夠抗拒政治的操作，同時新提出的方案，也能夠擴大內需增加消費，有助於觀光產業裡中小型業者能夠生存及轉型。

蔡英文批評，中國大陸的這個決策是錯誤的，看到很多年輕陸客來台體驗自由民主，體會上網不受限制的環境，如今卻因為這項政策讓他們權利被剝奪，「有人說這是精準打擊民進黨的要害，事實上，我們覺得它影響的是不分黨派的業者」。