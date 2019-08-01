用國際旅客補足陸客缺口！林佳龍危機轉契機：拚1120萬人觀光

▲陸客限縮勢必影響台灣觀光。（圖／記者姜國輝攝）

記者胡順惠／台北報導

大陸從今（1）日開始停發陸客來台自由通行證，交通部長林佳龍立即推出36億元的秋冬補助。他受訪時表示表示，之前已經研判下半年陸方可能停止陸客來台，陸客缺口能從國際旅客補回來，希望觀光客人數能突破1120萬人，國旅也能增加768萬人次，創造256億元效益，早有因應，希望化危機為契機。

林佳龍表示，陸客影響一定有，會從國際觀光客補回來，大陸限制自由行打擊台灣觀光產業跟過去如出一轍，也就是所謂「司馬昭之心路人皆知」，台灣不應該受制於別人，香港面臨的困境是最好的借鏡。他說，不只交通部提出的方案，經濟部、農委會、客委會、原民會單位還會再加碼，效益相當大。

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林佳龍指出，國旅效益投入36億元可以創造256億元，整個產值也是會增加，交通部是全面進行，也是再加碼，所有行政院所屬單位都動起來，文化部有很多地方文史團體導覽、生態教育也可以動起來，像花東就很支持，跟其他措施整合就有加乘效果。

▲交通部長林佳龍出席運安會揭牌記者會，會後受訪談及秋冬補助。（圖／記者林敬旻攝）

外界關心是否只有擴大國旅？林佳龍解釋，為吸引國際旅客，已經簡化簽證加強行銷，總人數入境旅客還是增加，雖然目前陸客暫停來台自由行，但能從國際旅客補回來，分成大陸、日韓、港澳、東協各佔4分之一，加國際旅客來台空間，交通部已經早有因應，希望化危機為轉機。

林佳龍說，會與所有旅遊業者並肩作戰，經濟部結合觀光工廠，農委會結合休閒農場，商圈跟夜市也會透過旅宿作為管道，並開始研究發送消費抵用券，全面動起來達到加乘作用，在行政院蘇院長的指示下，副院長陳其邁也召開會議，會再對外界說明。

林佳龍表示，這次補助加入樂園的效益很大，最高補助350元，全台灣有24個樂園，是政府輔導合法的遊樂場，讓大人帶小孩假日一同出遊，到觀光工廠可以學習知識、消費，也可以跟旅行業者合作，這次是全面動起來，有少數業者、學者並不了解，以為交通部都沒在做國際行銷、觀光環境改善，其實都有同步在進行，並不是零和議題。