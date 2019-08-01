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赴台個人遊簽註喊卡　陸客仍有三種方式「自由行」

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▲▼昆山世紀旅行社,陸客自由行。（圖／記者陳政錄攝）

▲昆山的旅行社內，中午就有民眾來詢問，是否能改以商務簽方式赴台。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／昆山報導

大陸8月1日起，暫停批出居民往來台灣通行證上的「個人旅遊簽注（G簽）」，影響近日有意赴台的大陸民眾，根據旅行社說法和台灣移民署規定，如果仍想來台灣「自由行」，只剩下3種方式，分別是商務與交流入台證、醫美健檢入台證、旅居海外大陸人士赴台觀光（第三類入境）等，但業者坦言，上述幾種雖未受影響，但耗時較久、門檻也高，不少陸客已因此轉到其他地區旅遊。

▲▼陸客,自由行。（圖／翻攝大陸文化旅遊部官網）

▲大陸文旅部刊出公告，暫停47個城市居民赴台個人遊試點。（圖／翻攝大陸文化旅遊部官網）

以較普遍的商務與交流證入台為例，分為使用大陸護照出行和用往來台灣通行證出行兩種，第一種需搭配往來港澳通行證經港澳中轉，或在國外中轉，且不可購買聯程機票；第二種則需依照規定，向大陸國台辦等單位申辦「商務簽注」。

在台灣方面，商務與交流入台證須由台灣的企業、機構，或學校邀訪，邀請方向移民署提出申請，企業還需送件經濟部投審會審查，並備妥在職證明、生意往來證明、受邀人營業登記證明（包括台方邀請函） 等文件申辦，且對申請人身分、資格均有要求，包括財力證明。

▲▼昆山世紀旅行社,陸客自由行。（圖／記者陳政錄攝）

▲旅行社已經備妥申辦商務簽入台需知，方便客戶辦理。（圖／記者陳政錄攝）

醫美健檢入台證方面，則是台灣自2012年開放的項目，但只能搭配大陸護照出行，因此大陸民眾需經港澳等第三地中轉，在台總停留期間不得超過15日。

按照規定，由台灣健檢或醫美機構向移民署的線上系統提出申請，要備有身分證、台幣二十萬以上存款證明、薪資證明、健檢或醫美服務計畫書，並有醫療機構發放的收據等，同行者則要有親屬關係證明，才能得以申請，需要2個工作天和600元費用，來台後在指定的醫院和機構從事醫療活動，其餘時間可以進行觀光。

最後一種是旅居海外大陸人士赴台觀光（第三類入境），也就是旅居海外的陸籍人士，可以在當地的台灣駐處或移民署網站，申辦第三類入台證，並搭配大陸護照，由大陸以外地方往返台灣，每次在台總停留期間不得逾15日。

▲▼入台簽證。（圖／受訪者授權ETtoday新聞雲使用）

▲過去47個城市的大陸居民可在往來台灣通行證上，申請個人旅遊G簽赴台自由行，但試點暫停後，只能改遊申請團客L簽遊旅行社組團出行，或是商務簽、醫美簽、第三類入台等。（圖／受訪者授權ETtoday新聞雲使用）

昆山世紀旅行社總經理張慧美經營兩岸遊客往來多年，她坦言現在大多建議客人改申辦商務簽證，因為長三角地區台商較多，兩岸企業來往密切。但她也提到，在兩岸關係不好的時候，常會遇到像台灣方面申請證件時，頻繁退件或是耗時甚久的情況，「一個半月都有可能」，比較麻煩。

她說，過去47個城市戶籍地，具備申辦自由行簽註資格的大陸居民，完成簽註後申請入台證72小時內就能搞定，不若商務簽證、醫美簽證還需大量文件，「來回跑都會花很多時間」。

張慧美也提到，本次大陸限縮自由行，對長三角地區影響很大，因為現在赴台團客、散客比例幾乎一比一，自由行不需要有領隊、行程安排也能更自由、更深度。她說，隨大陸遊客消費型態轉變，自由行已成為新的趨勢，恰逢暑假、中秋連假、大陸十一黃金周到來，雖上述方式能提供部分民眾參考，但還是難以讓多數陸客順利成行。

▼旅行社赴台遊宣傳文宣。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼昆山世紀旅行社,陸客自由行。（圖／記者陳政錄攝）

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關鍵字：自由行,上海,陸客,海旅會,個人遊,兩岸關係,簽註

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