21歲嫩妹誆「心臟麻痺賜死老母」　大叔男友不捨貸款狂借她805萬

▲嫩妹與大叔男友交往，竟偽造死亡證明說母親死亡，跟男友騙錢。（圖／取自免費圖庫negativespace）

記者李忠憲／台中報導

蔣姓男子與小他23歲李姓女友合資開燒烤店，李以母親死亡要辦後事、還爺爺欠債、網拍接大筆訂單為由，讓蔣男辦貸款共805萬元「借」給李女，豈知雙方分手後，李女竟不還錢，蔣男怒告詐欺。台中地檢署31日偵結，除了李母死亡拿到60萬確實是騙人，依詐欺罪起訴李女，其他借款無法舉證有詐騙之實，認定是借貸投資糾紛，最後做出不起訴。

起訴書指出，現年50歲的蔣姓男子在2013年與當時21歲李姓女子交往，李女邀他出35萬元合開一家燒烤店，約定如果結束營業須歸還款項。但店收了，李女卻沒還錢，反說錢已拿來還爺爺生前的欠債，屆時可以解除爺爺的土地設定，將有土地可以繼承。

李女又告知蔣男說，她經營網拍接到上市櫃公司大筆訂單，需要資金，蔣男立刻向銀行貸款給李女710萬；李女接著也拿出一張醫院開立的生母死亡證明書，謊稱母親罹患紅斑性狼瘡，併發心臟麻痺並休克死亡，沒錢辦後事，蔣男借錢後她又說被偷，因次交付60萬。最後，李女因為拿不出喪葬費用單據及竊案報案三聯單，蔣男驚覺遭騙，憤而提告。

李女向檢察官承認母親死亡是騙蔣男，死亡證明是偽造的，但其他部分都是蔣男借給她的。

檢察官經向戶政單位確認李女母親還健在，李女竟謊稱自己母親往生，認定此部分索款60萬元已觸犯詐欺罪，依法起訴。

但蔣男指控李女詐欺其他部分共745萬，雖提出多張李女跟她拿錢的單據及房貸、信貸匯款資料，但無法舉證李女是使用何種詐術，最後只能認定是投資借貸糾紛。

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