毒販開賓士撞死肉販「車夾斷腿」逃逸　判刑8年慘賠近9百萬

▲鄧姓男子肇事逃逸畫面。（圖／資料照／警方提供）

記者黃苑瑜／新北報導

新北市一名鄧姓男子吸毒還無照開賓士車上路，把蔡姓肉販的腿撞斷，而鄧男就開車夾著蔡男的腿一路肇事逃逸，回家後還繼續吸毒。事發後保險公司先給付家屬200萬餘元的強制責任險金，再向鄧男求償；新北地院審理判處他須賠償鄧男家屬200萬餘元。可上訴。

據了解，34歲的鄧男有竊盜、搶奪、恐嚇、詐欺、偽造文書等多筆前科，於2017年6月14日凌晨在家吸食安非他命後，明明沒有駕照卻開著賓士上路，行經新北市板橋區文化路二段與民生路口時被警方攔下盤查，竟加速行駛闖紅燈往台北市方向逃跑。

▲鄧男撞死人後肇逃，還回到租屋處繼續吸毒。（圖／資料照／記者林煒傑攝）

然而，鄧男在逃逸的過程中，超速又闖紅燈撞死騎乘機車的蔡姓肉販，把對方的腿撞斷繼續奔逃，最後棄車於新北市萬華區，再搭計程車返回新北市租屋處吸毒，警方在事發隔日將他逮捕。

法官審理刑事部分，依服用毒品不能安全駕駛致人於死等罪，判鄧男8年5個月徒刑；民事部分則判他須賠償蔡母、蔡妻及3名子女共678萬餘元；案發後，保險公司依《強制汽車責任保險法》規定，先賠償蔡男家屬200萬餘元，再向鄧男求償。案經新北地院審理，判鄧男須賠償200萬2210元。可上訴。

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