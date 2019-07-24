中檢拍賣「賓士AMG GTS猛獸」　經商男424萬標得圓人生夢：太划算

▲中檢拍賣賓士AMG GTS跑車，以424萬元標出。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

台中地檢署24日舉辦扣押物拍賣會，其中最吸睛的賓士AMG GTS 跑車，包含選配新車價高達880萬，最後由陳先生以424萬標得。陳先生表示，買這輛車是自己開，為了圓人生夢，他覺得很值得、很划算，並不在乎原車主是嫌犯。

24日上午，台中地檢署舉行第63次拍賣會，拍賣詐欺、毒品、違法吸金等案件嫌犯的扣押物。其中包括10輛汽車，從保時捷、雙B到福斯、國產小車都有。其中，賓士AMG GTS跑車更是全場矚目焦點，另也有多批電腦、手機等3C產品。

▲陳先生標得賓士AMG GTS跑車，覺得很值得。（圖／記者李忠憲翻攝）

據了解，這輛AMG GTS是2015年12月份出場，3982CC，V8引擎，馬力510hp，0~100公里/h只需3.8秒，極速可達時速310公里。新車價約799萬，再加上車上的選配，約880萬元。

中檢經鑑定後，以410萬元起標，現在在2組人馬喊價競標下，最後由經商的陳先生得標。

陳先生受訪時表示，他目前經商，代步車是保時捷凱燕休旅車，買下這一台車是為了圓自己人生的一個夢，很值得、很划算，以後會自己好好地開。

▲▼民眾參加中檢舉辦的拍賣會現場狀況。（圖／記者李忠憲翻攝）

中檢今天也同步舉行「查扣變價破億紀念特輯」新書發表會，法務部長蔡清祥親自到場。他致詞時表示，扣押物拍賣對被告與被害人都是保障，許多扣押物可能毀壞。基於保值，可以在偵查中經過核准後予以拍賣，拍賣得款可繳納國庫，或是退還給被害人，「我們的檢察官，有那麼優秀的拍賣官」。

中檢2012年開始拍賣查扣物，之前62次拍賣中拍得1億1349萬餘元，最知名的是一輛2500萬元藍寶堅尼跑車以1200萬元拍出，甚至連走私毒品的漁船，詐欺案中查扣的漁網，以及茶葉、水果、木雕等都有。

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