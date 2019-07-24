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北市男子躲騎樓抽毒菸遭逮　3友人激動質疑警遭壓制

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▲▼謝姓男子在林森北路一處騎樓抽毒煙被巡邏警攔查，卻與同行友人對警大小聲，被警方強制帶回派出所訊問。（圖／記者趙永博攝）

▲謝男在林森北路一處騎樓抽毒煙遭巡邏警攔查，友人卻上前大聲質疑員警辦案，被警方一併帶回派出所訊問。（圖／記者趙永博翻攝）

記者趙永博／台北報導

24日凌晨近4時許，巡邏員警在台北市中山區林森北路上的一處騎樓暗處，攔查一名25歲的謝姓男子，謝男因為心虛將手中毒香菸丟棄並作勢要逃，更一直矢口否認吸毒。3名友人見狀上前關心，但疑因4人酒後情緒激動，在警方逮捕過程中與警發生爭執，巡邏員警立即呼叫警網支援，將4人強行壓制並帶回派出所內偵訊，訊後謝男被依毒品罪送辦，3名友人則被警方以保護管束約制。

據了解，中山一派出所員警24日在林森北路上來回巡邏，在一處騎樓陰暗處見到謝男躲在角落抽菸，員警一靠近就聞到濃濃的毒品味，警方認為謝男形跡可疑，便上前進行盤查，不料謝男見警一時心虛，便將手中的香菸丟地踩熄踢往水溝意圖逃跑。警方認為謝男可能吸食毒品，立即喝令謝男不準動，並要謝男配合攔查，但謝男不斷向警方否認有吸毒情事。

與謝男的3名友人見狀馬上上前關心，由於4人都有飲酒，帶著酒意向警方表達不滿，並質疑警方盤查程序有問題。警方耐心解釋，但見謝男及3名友人仍不願配合，最後只好呼叫支援警力12名前來協助，將4人通通帶回派出所訊問，謝男與3名友人最後被警方強制帶回所內，只好乖乖配合警方調查。

警方在現場找到謝男丟棄的一隻毒香菸，目前已經將證物帶回派出所內送驗，謝男最後也向警方坦承吸食K菸，訊後警方將依違反毒品危害防制條例，將謝男函送法辦，而謝男的3名友人，由因無明顯犯案事蹟，僅與警方有言語衝突，訊後則被警方施以保護管束，以避免衍生事端。

▲▼謝姓男子在林森北路一處騎樓抽毒煙被巡邏警攔查，卻與同行友人對警大小聲，被警方強制帶回派出所訊問。（圖／記者趙永博攝）

▲謝姓男子的其中一名男性友人，被警方強制帶回派出所訊問。（圖／記者趙永博攝）

▲▼謝姓男子在林森北路一處騎樓抽毒煙被巡邏警攔查，卻與同行友人對警大小聲，被警方強制帶回派出所訊問。（圖／記者趙永博攝）

▲▼謝姓男子就在這處騎樓抽毒煙，遭員警攔查不服後，被強制帶回訊問。（圖／記者趙永博攝）

▲▼謝姓男子在林森北路一處騎樓抽毒煙被巡邏警攔查，卻與同行友人對警大小聲，被警方強制帶回派出所訊問。（圖／記者趙永博攝）

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關鍵字：林森北路,K菸,吸毒,盤查,巡邏,逮捕

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