老公亂倒廢棄物挨罰　妻塞1.2萬紅包幫倒忙掰：體恤稽查員辛苦

記者黃翊婷／綜合報導

46歲的林姓女子因為陳姓丈夫在台中市太平區承租兩筆土地，違法將廢水管、水泥塊等廢棄物就地掩埋被稽查，她竟然自行打開稽查人員的公務車車門，把裝有1萬2000元的「紅包」放在方向盤附近；雖然她矢口否認行賄，強調這些錢只是體恤稽查人員辛苦，但夫妻倆最後還是雙雙被檢方依廢棄物清理法、貪污治罪條例起訴。

▲陳男涉嫌租地非法掩埋廢棄物，稽查人員前來勘查，他的妻子還塞紅包給對方。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

起訴書中提到，陳男向不知情的地主承租太平區某兩筆土地，涉嫌非法掩埋廢水管、廢木材、麻布袋、破碎的馬桶、塑膠袋或是水泥塊等廢棄物；後來台中市環保局接獲檢舉，2017年12月28日派袁姓等3名稽查員前往勘查，果然發現有異狀，隔日隨即開挖，當場挖出上述這些大量的廢棄物。

由於陳男的行為可能會被開單告發，甚至觸及刑事責任，林女擔心丈夫會被依法送辦，竟然自行打開稽查人員的公務車車門，將裝有1萬2000元的紅包塞在方向盤附近，請求對方高抬貴手，希望能罰得輕一些。

▲除了陸地非法掩埋，海邊也有可能出現大量廢棄物。

不過，袁姓稽查員等人並未收下紅包，回到辦公室後也立即向政風室陳報此事。林女到案之後辯稱，自己的確有幫丈夫求情，但那筆錢不是行賄，而是體恤稽查人員的辛苦，想請他們喝點冰涼的飲品。

台中地檢署23日依廢棄物清理法起訴陳男，另依貪污治罪條例起訴林女，夫妻倆求情不成，反而雙雙揹上法律責任。