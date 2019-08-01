柯文哲若拉攏郭台銘衝擊大　曾銘宗喊話：殷殷期盼郭董留在國民黨

▲國民黨立委曾銘宗。（資料照／記者范綱儀攝）

記者楊蕓／台北報導

台北市長柯文哲將籌組「台灣民眾黨」為政壇投下震撼彈。國民黨團召委曾銘宗1日受訪時，表示「不意外，半年前就聽說」，他認為柯組黨勢必衝擊現有政黨空間，但關鍵仍是鴻海集團創辦人郭台銘動向，萬一他把郭台銘拉進去，對國民黨衝擊就大了。

曾銘宗認為，柯文哲籌組政黨對現有的國民黨、民進黨來說，發展空間勢必產生一定擠壓，若2020大選柯文哲自己出來選，不跟其他人搭配，對國民黨相對有利；但萬一他把郭台銘拉進去，對國民黨衝擊就大了，他呼籲泛藍要團結，「尤其我們殷殷期盼郭董留在國民黨，一起打贏2020。」

對於外界盛傳組黨意味著讓郭台銘出線，曾銘宗表示，相信柯文哲還在算計，但至少對擴大他影響力一定有相當大的幫助，例如到時不管柯選不選，一定會去爭取不分區或區域立委，不過，中華民國長期以來，小黨都沒有太大發展空間，還是以兩大黨為主，例如親民黨曾經有30幾席，現在也慢慢縮小，因此，究竟柯文哲政黨如何發展還要觀察。

曾銘宗評估，柯文哲的重心會在台北市，中、南部也會推出候選人，而外界預估他有望爭取10席左右，一定來自時代力量、民進黨、國民黨都有，對現存政黨都將有一定影響。

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