快訊／佈局2020？柯文哲8/6組「台灣民眾黨」！郭台銘61字回應了

▲柯文哲創「台灣民眾黨」，8月6日舉辦創黨大會。（合成圖／民眾提供、記者徐斌慎攝）

記者徐政璿／台北報導

台北市長柯文哲想籌組政黨傳言已久，黨名追隨台灣民主運動先驅蔣渭水的「台灣民眾黨」，其心腹蔡壁如稍早證實，確實有這想法，但組黨有程序，已將創黨開會通知先給內政部。對此，郭台銘競選辦公室回應，「關於媒體詢問台北市長柯文哲先生籌組政黨，台灣民眾黨，我方是經由媒體告知，事前與柯市長沒有相關連繫，郭台銘先生對此也無任何評論與意見」。

台北市長柯文哲參選2020傳聞不斷，且其猶豫不決的態度也吊足外界胃口，此次的創黨傳聞已非首次，早在3月時市府內部就有意將臉書粉絲團「柯粉俱樂部協會」，向內政部遞件登記成為法定團體。

對於正式進行組黨的動作，北市府保密到家，團隊內部大多數人也都不知道有此規劃，僅近柯幕僚等高層知悉，以力保消息沒有對外走漏。

據透露，這次是由蔡壁如帶資料到內政部，但僅是進行註冊的程序，但依規定若要註冊就必須要召開會議、並由內政部官員列席。另外，雖然蔡壁如到內政部進行登記，但柯陣營內部對於組黨一事仍有歧見，還沒有正式定調是否要組黨。

台灣民眾黨預計8月6日成立，因為當天是蔣渭水和柯文哲的生日，據傳柯文哲親自下封口令，不准對外透露，但萬萬沒想到內政部竟將消息外流。

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