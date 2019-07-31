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快訊／柯文哲秘密組黨！蔡壁如親赴內政部送件　以防消息提前走漏

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記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲31日晚間傳出將組黨，預計在8月6日宣布組成「台灣民眾黨」，並在中午12點召開創黨大會。對此，台北市政府對外表示將在8月1日聯訪時統一對外說明，而市府顧問蔡璧如受訪則證實，有發這樣的開會通知，「要成立政黨要先開一個創黨開會通知，開一個會，內政部列席，進入審查。」

台北市長柯文哲參選2020傳聞不斷，且其猶豫不決的態度也吊足外界胃口，此次的創黨傳聞已非首次，早在3月時市府內部就有意將臉書粉絲團「柯粉俱樂部協會」，向內政部遞件登記成為法定團體。

▲▼台北市市長柯文哲出席大直北安站公辦都更開工動土典禮。（圖／記者徐斌慎攝）

▲台北市市長柯文哲。（圖／記者徐斌慎攝）

對於正式進行組黨的動作，北市府保密到家，團隊內部大多數人也都不知道有此規劃，僅近柯幕僚等高層知悉，以力保消息沒有對外走漏。

據透露，這次是由蔡壁如帶資料到內政部，但僅是進行註冊的程序，但依規定若要註冊就必須要召開會議、並由內政部官員列席。

▲▼蔡壁如回應與媒體高層餐敘，柯文哲探頭觀察。（圖／記者陳家祥攝）

▲蔡壁如。（圖／記者陳家祥攝）

另外，雖然蔡壁如到內政部進行登記，但柯陣營內部對於組黨一事仍有歧見，還沒有正式定調是否要組黨。

台灣民眾黨預計8月6日成立，因為當天是蔣渭水和柯文哲的生日，據傳柯文哲親自下封口令，不准對外透露，但萬萬沒想到內政部竟將消息外流。

▲▼蔡壁如回應與媒體高層餐敘，柯文哲探頭看看。（圖／記者陳家祥攝）

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關鍵字：柯文哲,柯P,台北市

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