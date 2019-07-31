影／1年前被神預言！柯文哲確定組「台灣民眾黨」　8月6日同天生致敬蔣渭水

記者柯振中／綜合報導

台北市長柯文哲31日晚間傳出8月6日將組「台灣民眾黨」。值得一提的是，柯文哲組黨的時間正好是蔣渭水的生日，而柯文哲本人也同是8月6日生，組黨可能是為了致敬蔣渭水。令人驚訝的是，2018年8月就有消息傳出，柯文哲將組成「台灣民眾黨」；當時柯文哲被問及是否組黨時，只有神秘回應，「他連我黨名都取好了。」

▲柯文哲確定組成台灣民眾黨。（圖／記者徐斌慎攝）

其實2018年8月北市議員梁文傑爆料，柯文哲將仿效蔣渭水，組成「台灣民眾黨」；當時柯文哲被媒體追問時，並未否認，僅回應，「他連我黨名都取好了。」巧合的是，柯文哲的生日與蔣渭水同為8月6日，而這次籌組政黨似乎是為了致敬蔣渭水。

蔣渭水生於1891年8月6日，是台灣日治時期時的醫師、民族運動者，也是台灣文化協會、台灣民眾黨的創辦人，被認為是日治時期「反殖民運動」的領袖之一。

蔣渭水幼年進入私塾年書，接受漢文教育，當時在漢文化的薰陶下，他產生了民族認同，對受到日本打壓的漢人深感同情。蔣渭水19歲時考進台灣總督府醫學校（台大醫學院）；由於民族認同，辛亥革命爆發後，蔣渭水以「要救台灣，非先從救祖國著手不可」的口號，發起台灣民眾捐款，支持中國革命。

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