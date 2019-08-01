柯文哲籌組台灣民眾黨　中市無黨籍議員陳廷秀：考慮入黨

▲柯文哲今年參拜大甲媽時，議員陳廷秀全程陪同。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台北市長柯文哲1日宣布即將籌組台灣民眾黨，台中市無黨籍議員陳廷秀表示，他昨晚有接到柯市府團隊電話，請他一起幫忙，陳說去年競總成立時，柯的市府顧問蔡璧如有來幫他站台，他除了表達回報之外，也認同柯的理念，正考慮入黨。

陳廷秀擔任過1屆梧棲鎮長、1屆梧棲區長，去年在紅、黑派和民進黨勢力之下，以無黨籍身分當選議員，去年競選總部成立時，台北市長柯文哲辦公室主任蔡璧如還特地南下站台，蔡當時還向支持者說，陳是柯唯一支持的議員候選人。

陳廷秀坦承，昨晚8點多柯市府團隊有打電話給他，請他一起幫忙，他說，擔任過鎮長後，知道政府如果不好好使用每一塊錢，就會拖垮財政，因此他非常認同柯文哲不能債留子孫，以及跳脫藍綠惡鬥的理念，而他也是簽下柯P認同卡中，唯一當選的民代。

陳說，柯文哲如果有來台中，他多數都有陪同，例如，柯曾一日雙塔騎單車南下，他有陪騎，今年3月，他也陪柯去鎮瀾宮參拜，以及邀約幾個地方人士和柯一起吃早餐、聊國政。

至於會不會加入柯的台灣民眾黨，陳廷秀說，該黨屬柔性政黨，沒有硬性規定和條件，誰都可以加入，而他正在考慮，不排除入黨。