韓國瑜聯絡不上郭台銘　坦言柯郭「各種可能性都存在」



▲韓國瑜對柯文哲組黨是「尊重跟祝福」。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

台北市長柯文哲將在8月6日舉辦創黨籌備大會，籌組「台灣民眾黨」。高雄市長也同是總統參選人的韓國瑜，1日對於柯組黨終於表達意見，他期待柯文哲告訴台灣人民要追求理想的方向，對柯「尊重跟祝福」；至於柯文哲批「當選沒幾個月就跑總統選舉，是不對的，也是台灣不正常的社會現象」，韓國瑜只簡單回應「謝謝」。

▲柯文哲表示當選沒幾個月就跑總統選舉，是不對的。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲證實籌組「台灣民眾黨」，對此高雄市長韓國瑜第一時間面對媒體提問並未表達任何意見，直到1日出席108年度新卸任校長布達暨交接典禮時，才回應「柯文哲組黨，在民主社會是非常正常，柯市長既然組黨了，顯然他肩膀上的責任會更重，在台灣民主政黨非常的多，那柯P這個政黨是台灣民眾黨，政治能量會比較大，期待柯P市長要更告訴台灣人民，他要追求的理想的方向，那我在這裡是『尊重跟祝福』」。

▲韓國瑜首回應柯文哲組黨一事。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜重複表達尊重跟祝福，他提到「柯P市長組台灣民眾黨之後，能夠幫台灣民主增加更新的動力，幫台灣人民在民主這塊道路上提供更大的幫助」。但面對柯文哲批「當選沒幾個月就跑總統選舉，是不對的，也是台灣不正常的社會現象」，韓國瑜完問題後只回應「謝謝」。

至於柯文哲和郭台銘合作傳言不斷，韓國瑜也說「不曉得，各種可能性都存在，那我知道郭台銘董事長昨天回國，也嘗試的跟他聯絡，期待盡快的拜訪他」，志於是否和郭台銘聯絡上？韓國瑜坦言「目前還沒有」。