約美女業務員吃火鍋「趁機下藥性侵」　男賠百萬元和解仍判3年

▲陳姓男子去年1月邀已婚女業務吃火鍋，卻在飲料加入安眠藥趁機性侵。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

記者沈繼昌／桃園報導

陳姓男子去年1月邀約外型亮麗之女業務吃火鍋，趁機在飲料中摻入安眠藥，女業務出現意識不清時，陳男扶持至貨車上性侵得逞，事後再將女業務送回自己車上，直至火鍋店打烊時女業務仍呆坐車上，火鍋店人員遂通報其家人，家人送醫驚覺其體內有安眠藥成分，查出陳男涉下藥性侵；陳男事後雖以100萬元達成和解，地院仍依加重強制性交罪判處3年10個月有期徒刑。

地院調查，26歲的陳姓男子因工作關係認識外型亮麗的女業務，因女業務已婚，但因個性人很好，陳男對其非常有好感，去年1月2日晚間7時許，陳男邀約女業務到桃園市某家火鍋店聚餐，陳男趁幫女業務拿飲料時，偷偷將摻有安眠藥的飲料給女業務飲用，女業務喝完飲料出現意識不清時，陳男將其扶持至自己開來的貨車上，脫去褲襪與內褲強制性侵得逞；事後，陳男再把昏昏沉沉的女業務扶至其駕駛的轎車上，自以為是神不知鬼不覺，駕駛自己的貨車離去。



女業務直至火鍋店打烊時仍呆坐轎車裡，火鍋店經理發覺有異上前關心，並協助連絡女業務先生到場將她送醫，未料卻在體內驗出有安眠藥成分，查出陳男可能下藥性侵。



陳男在檢警偵訊時坦承下藥性侵等犯行，並私下以100萬元與女業務達成和解，女業務也同意給他自新機會；桃園地院認為雙方僅因業務往來認識，陳男竟不知克制，圖一己性慾之滿足，利用藥劑讓被害人陷入意識模糊狀態，因違反其意願強制性侵，造成被害人心理上陰影，欠缺尊重他人性自主權之意識，考量陳男犯後坦承犯行，也與被害人達成和解，衡量並無前科，依加重強制性交罪判處3年10個月徒刑，全案仍可上訴。

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