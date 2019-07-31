金髮妹告12男性侵...真相逆轉是「自願參加多P趴」！集體掌聲片瘋傳

▲英國女控訴遭12名以色列男性侵，案情逆轉後反被逮捕。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

一名19歲英國女子日前控訴，到地中海國家賽普勒斯旅遊時，在阿依納帕(Ayia Napa)遭到12名以色列男子輪流性侵。原先被捕的12人中有5人獲釋，但案情出現逆轉，該女改變了她的說法，且撤銷告訴，表示是因為被拍下了影片，所以才提告。警方則是已經撤銷性侵告訴。



警方未公布女子姓名，該女先前指控，遭到12名男子輪流性侵，但警方逮到人之後，女子又改變了說法，稱與其中三人發生「合意性關係」，但過程中被偷拍下來，因為影片外流而感到生氣，才提起告訴，並表示自己仍然是這起事件中的受害者。

其中一名被釋放的男子大衛（Yisrael David）在接受以色列電視台採訪時堅稱，該女士自願與他及其他兩人發生多重性關係的，當時是個很狂的派對。他還提到，在做為證據的性愛影片中，該女子並沒有掙扎或露出痛苦表情，也沒有求救，「影片中你可以看到，有一度門已經被打開了，但她沒有逃走或尖叫，反而是說『把門關上』，被性侵的人不會有這樣的反應」。

▲部分男子被釋放後回到以色列。（圖／達志影像／美聯社）



大衛表示，當時也有很多人進出房間，但也沒做其他的事，就只是看他們「玩」而已，派對過後他就在房間裡睡著，接著警方闖入，賞了他巴掌後將他逮捕，到了警局才看到朋友們都在那邊，全被指控性侵。幸好之後案情逆轉，獲得釋放回家。不過他也承認，拍影片是不對的事情，已經學到教訓，「我們應該要保護她的尊嚴」。

如今，該女子可能因為說謊而面臨公開惡作劇的指控，罪名成立的話最高會被關在賽普勒斯監獄長達一年，目前警方還正在調查中，女子則是被法官下令關押8天。代表該女子的律師皮塔吉斯（Andreas Pittadjis）則表示，拍下性愛片還散播，是比惡作劇或說謊還要嚴重的罪行，要求檢方嚴查究竟是誰做的，「散播影片應該要關比一年更長的時間，一定要有人調查，不管是在賽普勒斯或以色列」。

《每日郵報》報導，一名以色列的消息人士指出，性愛片在當地透過WhatsApp等通炫軟體瘋傳，也被上傳到色情網站，幾名男子在片中說「妳是我的妓女」，女子則用英文問是什麼意思，男方回答是指「妳很性感」。