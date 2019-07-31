住戶持菜刀追砍4刀　「救命啊！」社區委員逃進派出所

▲桃園區某社區林姓委員今年3月因與住戶有嫌隙，涉嫌持菜刀連砍住戶4刀被起訴。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

林姓男子曾任桃園區某社區委員，因遭住戶沈姓男子質疑未盡委員職責而心生怨恨，今年3月間2人又因相同事情產生爭執，林男以預藏之菜刀向沈右肩、左前額、臉頰等處連砍4刀，沈男負傷後逃向附近派出所躲藏才逃過一劫，警方隨後將行兇的林男逮捕到案，檢方31日偵結依傷害罪提起公訴。

檢警調查，69歲的林姓男子於今年3月8日下午5時40分在社區裡，與住戶沈姓男子發生爭吵，沈質疑林男擔任社區監察委員卻未善盡職責，林以預藏之菜刀向沈男右肩揮砍1刀，再朝臉部連砍3刀，沈男負傷後急忙奪門而逃，跑到附近的派出所躲藏，員警看到沈男滿臉是血嚇了一跳，詢問後直接到社區將林男逮捕到案。

沈男負傷後被送醫急救，右肩有撕裂傷與合併血管與肌腱損傷、左臉頰肌肉斷裂、顏面神經部分損傷與頸部切割傷等傷勢，急救後始撿回一命，沈男事後提告林男殺人未遂，警方逮捕林男到案後將作案菜刀查扣作為證物。

警訊時林男坦承持刀揮砍沈男之事實，但否認有殺人意圖；檢方以證人指證林男確實持刀砍傷沈男、警方取得社區監視畫面翻攝影片佐證，檢方31日偵結依傷害罪嫌將林男提起公訴。

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