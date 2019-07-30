電腦藏口愛片妻截圖控老公偷吃　她落敗關鍵：只拍到前小三嘴臉

▲陳姓男子與小三4年前發生婚外情，口交影片被妻發現二度提告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

陳姓男子與游姓女子4年前曾發生婚外情，陳妻提告後告後檢方不起訴，事後陳妻又發現2人在不同地區發生4次性行為，且有口交影片，陳妻截圖二度提告妨害家庭；陳男與游女堅決否認有姦情，檢方認為，僅能辨識出游女為男子口交，但男子面容無法清楚辨認是否為陳男，偵結予以不起訴處分。

檢警指出，40歲的陳姓男子遭陳妻指控，2人曾於2016年6月30日、2016年7月21日、2017年11月20日與2018年1月10日共4次分別在台灣地區不詳處所發生性行為，陳妻指稱去年2月在陳男公司電腦內查出游女與陳男口交影片，憤而將影片截圖二度提告陳男與游女妨害家庭罪嫌。

檢方調查，陳妻4年前就曾經控告陳男與游女曾於發生性行為，但因罪嫌不足獲檢方不起訴處分，這次陳妻將2人口交影片截圖佐證二度提告，儘管2人都否認有姦情，但陳妻仍堅持提告。

陳男與游女在偵訊時均否認有姦情，陳男辯稱，妻子指控他與游女發生性行為時間內並未與游女有過性行為，且影片、照片中的男子都不是他；游女也否認指稱，她與陳男曾於4年前發生性行為，但事後並未再發生性行為，陳妻提出截圖影片照片中的男子根本看不清楚是誰。檢方認為，截圖影片與照片男子難以辨認是否是陳男，只能確認是游女與某位男子口交，與妨害家庭構成要件不符，加上陳妻沒有其他證據佐證，偵結予以不起訴處分。

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