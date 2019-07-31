思薇爾公司驚傳歇業大門深鎖　員工爆料薪資發放異常

▲位於桃園市八德區的思薇爾泳裝公司，31日驚傳緊急歇業，公司大門深鎖。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國內知名品牌思薇爾泳裝公司31日驚傳緊急歇業，有員工向媒體爆料，公司自6月起發薪已不正常，有員工被欠薪4個月，最少也有1個月；附近住家說，30日下午已有廠商向公司搬貨，今天就看到大門深鎖；市府勞動局表示，經查台灣羅日雅公司（思薇爾）今年一月至今未接獲通報大量解僱計畫書或勞資爭議調解，將派員調查了解公司歇業始末。

位於桃園市八德區榮興路上的「台灣羅日雅有限公司」，是國內知名泳裝品牌思薇爾製造公司，主要生產泳裝、睡衣、家居服、瑜珈服等產品設計開發、生產製造與通路零售業，在國內各大百貨公司、賣場均有專櫃販售相關產品，但31日傳出關門歇業訊息後引發各界譁然。

附近住戶說，這間公司在當地設立約2年，平時都有員工上下班，公司生意看起來不錯，常有中大型貨車進出裝卸貨，但30日下午見到多部貨車進出搬貨，31日早上則拉下公司鐵門，公司大型鐵門也罕見關起來，也未見到員工上班，才驚覺是否關門？

據指出，有網友在PTT透露，因為家人在思薇爾裡工作，這2天被通知去公司開會，員工們要集合起來去向公司要薪水，還有網友說，他女友昨天才得知公司倒閉，已有2個月沒有領到薪水，有其他同事甚至是2個月以上未領到薪水；有員工私下向媒體爆料，30日到公司開會，發現公司電腦與貨品都被搬空，主管曾試圖找老闆卻找不到人，老闆事後才傳訊息告知支票已跳票，還要不少貨款要支付，已發不出員工薪水了。

▲位於桃園市八德區的思薇爾泳裝公司，31日驚傳緊急歇業，公司大門前僅剩幾只紙箱。（圖／記者沈繼昌攝）

市府勞動局指出，經查台灣羅日雅公司今年1月至今未接獲通報大量解僱計畫書或勞資爭議調解，31日派員至該公司訪視，發現公司大門緊閉，現場無人員進出，經查詢經濟部商工登記公示系統，資料顯示該公司仍處營運中，本局後續將調查公司是否有大量解僱法第2條所訂之情形而有未依法通報情事，若查有違法事實，可處新台幣十萬元以上五十萬元以下罰鍰。

勞動局強調，勞工如有勞動權益受損情形，可依勞資爭議處理法第10條規定向勞動局申請勞資爭議調解，呼籲事業單位應善盡雇主責任，保障及維護勞工權益遵守相關法令規範。

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