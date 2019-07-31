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人妻喝下「加料養樂多」昏迷！呆坐車內到打烊　火鍋店經理揭可怕真相

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▲養樂多，飲料。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲小美喝下陳男拿來的養樂多後，意識逐漸昏迷，圖與本文無關。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者鄒鎮宇／桃園報導

桃園一名已婚女子小美（化名）透過工作結識陳姓男子，兩人相約到火鍋店聚餐，卻在喝下對方拿來的「加料養樂多」後失去意識，被抬到店外性侵後丟回自己車上，直到打烊時火鍋店經理察覺有異，才讓整起案件曝光。桃園地院審理，陳男賠償100萬元和解，又獲得小美原諒，依藥劑強制性交罪，判處3年10月徒刑，全案可上訴。

判決書指出，陳男因公司上的業務與小美結識，並在2018年1月2日邀約對方一起吃火鍋，沒想到他竟以幫忙拿養樂多為藉口，偷偷在飲料內摻入安眠藥，導致小美喝下後意識開始模糊。

陳男見狀立刻攙扶小美離開店內，將對方抬到火鍋店放在停車場的小貨車中性侵得逞，結束後將小美扶到她的車上後便離開。事後，火鍋店經理發現打烊後停車場還留有一台車，上前查看才發現在車上昏迷的小美，立刻拿起對方的手機聯繫她的丈夫。

▲▼車禍,跌倒,昏迷,昏倒,暈倒,摔車。（圖／取自pakutaso）

▲小美獨自一人呆坐在車內，直到店經理打烊才發現，圖與本文無關。（示意圖／取自pakutaso）

小美的老公接到電話後立刻趕到，送醫後發現妻子的體內被驗出苯二氮泮類的成分且下體疼痛，這才了解妻子到底玉經歷了什麼事，氣得對陳男提出告訴，而陳男到案後坦承犯行。

法官表示，陳男無法克制自身情慾，竟利用對方的信任而下藥，進而性侵滿足性慾，除了違反被害人意願之外，也造成小美心理上的陰影，但考量陳拿出100萬元賠償，小美也到庭表示，「我已經原諒陳男了，不希望他沉淪、相信他這陣子已經自我反省，希望法院從輕量刑，希望他出獄之後好好做人等語」，便依藥劑強制性交罪判陳男3年10月徒刑，全案可上訴。

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關鍵字：養樂多,安眠藥,桃園,火鍋,人妻

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