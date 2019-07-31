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社會 社會焦點 保障人權

丈夫友人狂追50公尺逼性侵　狗叫聲救了人妻「他看我獨自在家…」

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記者黃翊婷／綜合報導

曾有強制性交前科的蘇姓男子去年10月跑到桃園市拜訪朋友，發現當時只有朋友的妻子阿鳳（化名）獨自在家，臨時起意企圖性侵，雙方追逐50公尺，他仍不肯放棄，後來有其他路人經過驚動犬隻，他被狗吠聲嚇到以為事跡敗露，這才趕忙逃跑。桃園地院法官22日依強制性交未遂罪判他2年4個月有期徒刑。

▲▼示意圖,性侵,情感,絕望,男孩,挫折,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,女孩（圖／123RF）

▲阿鳳險些遭丈夫的朋友性侵。（示意圖／123RF，與本文當事人無關）

判決書中提到，蘇男在事發當天晚上7時許跑到朋友家拜訪，發現只有阿鳳獨自在家，他「一時性起」企圖伸出狼爪，對方察覺有異隨即奪門狂奔，但他見狀不僅沒有放棄，還追上前將人推倒、壓制在地，強行脫下衣褲準備性侵。

阿鳳嚇得一邊掙扎一邊喝斥，無奈力氣較小根本反抗不了，就在這個危急時刻，剛好有其他人路過驚動附近的犬隻，蘇男被狗吠聲嚇到，以為是事跡敗露，尚未得逞就慌忙逃離現場；她事後報警並進行驗傷，確認受到右背挫傷併右側第八根肋骨閉鎖性骨折等傷害。

▲▼ 狗。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲蘇男是被狗吠聲嚇到，才慌忙收手落跑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

桃園地院法官認為，蘇男在2014年間就曾因為強制性交案件被花蓮地院判處2年有期徒刑，直到2016年5月才執行完畢，2018年又試圖性侵朋友的妻子，顯然是5年內故意再犯有期徒刑以上之罪。

法官表示，蘇男前後犯的都是同一罪，屬於故意犯，勘認具有特別惡性、自我控管能力欠佳，難認前罪之罰對他有警惕作用，因此依累犯規定加重其刑，最後則依強制性交未遂罪判處2年4個月有期徒刑。

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關鍵字：桃園地院,妨害性自主罪,性侵

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