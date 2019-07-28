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影／730世界友誼日！星巴克29日起「買1送1」連2天　16:00開始…抓緊4hrs買咖啡

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網搜小組／鄺郁庭報導

炎炎夏日，最夯商品莫過於手搖飲和各種飲品，連鎖咖啡業者看準這波商機，不只推夏季新品，也打出促銷方案。星巴克分別在29、30日推出星光好友分享，飲料買1送1；陸續完成改裝的伯朗咖啡則重新進入戰場，打出冷飲促銷；如果想免費喝咖啡，可以註冊丹堤咖啡的會員，業者預計送出10萬杯。

星巴克26日才推出「盛夏好友分享日」、限定1日的買1送1優惠活動，接著預計配合7月30日「世界友誼日」，推出星光好友分享活動，在29、30日連續2天買1送1。據星巴克官網資訊，活動當日，下午4時至晚間8時到門市購買兩杯相同容量、口味、冷熱一致的飲料，其中1杯免費，每人每次最多買2送2。

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▲▼咖啡,咖啡因,咖啡廳,星巴克。（圖／取自Pixabay）

▲星巴克辦「世界友誼日 星光好友分享」。（圖／Pixabay）

活動也一如往例，機場、高鐵、龍門門市、典藏101門市、大英門市、洄瀾、板橋車站、101 35F、漢中及車道服務不提供此優惠。

伯朗咖啡近幾個月陸續進行門市改裝，希望提升質感、更全面升級服務，回到戰場上的伯朗咖啡在促銷活動部分也相當大方，除逢週一有買1送1好友分享日，8月起全新推出的現做餐點部分，連續3天中午12點開始，指定門市前20名顧客可以享半熟蛋奶油培根義大利麵午餐套餐一客免費。

另外，如果想喝免費咖啡就可以到丹堤咖啡，即起至8月22日，業者推出註冊送10萬杯咖啡的活動，只要上網註冊會員就免費送1杯，送完為止。丹堤於8月5日前還推出限時咖啡寄杯優惠，包含外帶全面買5送5等。

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▼丹堤要送10萬杯免費咖啡。（圖／翻攝自丹堤官網）

▲▼ 。（圖／）

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關鍵字：星巴克,買一送一,好友日,伯朗,丹堤

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