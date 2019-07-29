不加一滴水！「滿杯鮮奶」GODIVA冰可可賣破百元　小7獨家限量60萬杯

▲7-ELEVEN限量推出「GODIVA經典冰可可」。（圖／業者提供，下同）



記者曾婉婷／綜合報導

繼6月推出GODIVA夏威夷果仁黑巧克力流心雪糕，引發網友嘗鮮潮後，小7再度與GODIVA合作，將於7月31日推出「GODIVA經典冰可可」，強調除了冰塊外不加一滴水的滿杯鮮奶風味，每杯售價119元，全台限量60萬杯。

每到炎熱夏季來臨，帶動超商冰飲需求大增，其中小7的CITY CAFE冰杯占比更高達7成，對此為因應酷夏冷飲需求，小7再度攜手GODIVA合作，獨家推出「GODIVA經典冰可可」，限量60萬杯，等於平均一間門市只有109杯，預計又將掀起一波風潮。

「GODIVA經典冰可可」由GODIVA全球主廚Chef Philippe調配監製，並從比利時進口獨家配方的巧克力原料，不加一滴水的滿杯鮮奶，最後置入巧克力製成，呈現濃郁風味。同時，這次杯裝設計也有別以往，以繽紛色彩搭配多樣可可線條圖案，看起來更為清爽。

小7表示，曾與GODIVA合作推出冬季巧克力熱飲、冷藏甜點及冰淇淋等，採取限量、獨家、本店吃不到等策略，屢屢創下話題熱度及打卡風潮。像是上個月剛推出的「GODIVA夏威夷果仁黑巧克力流心雪糕」，上市一周狂銷25萬支，顯見消費者對於此類話題商品接受度高。

另外，即起至2019年12月31日止，還可憑杯身貼紙，至全台GODIVA門市享有滿300元折抵50元的優惠。

至於OK超商則與台灣知名茶飲「糖鼎」合作，推出有料的國民健康茶飲，強調純天然、無色素，共有四款口味，包含蜜香檸果、清檸冬露、菊香蜜茶、桂妃雪耳等。即日起至七月底，糖鼎系列茶飲嚐鮮價39元，周四周五會員日25元。